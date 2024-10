TVB Stuttgart verliert gegen MT Melsungen: Deutliche Qualitätsunterschiede

3 Melsungens Rückraumriese Dainis Kristopans kann sich freuen – die TVB-Spieler sind enttäuscht. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Es geht eng her in der Handball-Bundesliga, doch in dieser Saison ist dies bei den Spielen des TVB Stuttgart öfters nicht der Fall. Auch beim 27:36 gegen die MT Melsungen ist die Mannschaft von Trainer Michael Schweikardt am Ende chancenlos.











Kai Häfner trottete mit enttäuschter Miene in die Kabine. Er hatte sich so viel vorgenommen gegen seinen Ex-Club, alle beim TVB Stuttgart hatten sich viel vorgenommen – und dann diese Klatsche: „Das fühlt sich gar nicht gut an, wir haben zwar nie aufgegeben, aber letztendlich war die MT einfach zu stark“, sagte Häfner, der trotz seiner fünf Tore keinen guten Tag erwischt hatte. Bester TVB-Werfer vor 4102 Zuschauern in der Porsche-Arena war Linksaußen Daniel Fernandez (6/2).