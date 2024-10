TVB Stuttgart verliert beim THW Kiel: Schweikardt-Team verkauft sich teuer

1 Der junge Spanier Bruno Reguart zeigt aufsteigende Form und warf in Kiel vier Tore. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

In der 49. Minute liegt die ganz große Überraschung in der Luft, der TVB Stuttgart führt beim THW Kiel mit 22:21. Am Ende setzt es für den Handball-Bundesligisten eine 24:29-Niederlage. Doch der Auftritt macht Mut.











Der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat nach zuletzt sehr enttäuschenden Auftritten am Samstag ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Beim deutschen Rekordmeister THW Kiel führte die Mannschaft von Trainer Michael Schweikardt in der 49. Minute sogar mit 22:21. Am Ende setzte es vor 9871 Zuschauern dann aber doch eine 24:29(14:15)-Niederlage. „Das war 50 Minuten lang unsere beste Saisonleistung. Wir sind eng zusammengerückt. Auf diese Leistung können wir aufbauen“, sagte Lenny Rubin bei „Dyn“. Der Schweizer Nationalspieler war mit fünf Toren bester TVB-Werfer vor Gianfranco Pribetic, Bruno Reguart (je 4) und Kapitän Patrick Zieker (4/2). Für den THW traf Bence Imre (10/4) am besten.