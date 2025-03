Was für ein gebrauchter Abend für den TVB Stuttgart. Der Handball-Bundesligist verliert beim 1. VfL Potsdam mit 25:28, beschert dem Aufsteiger nach 0:38 Punkten das erste Erfolgserlebnis und geht so im Abstiegskampf schweren Zeiten entgegen.

Jeder aus dem Team des TVB Stuttgart ließ enttäuscht die Köpfe hängen, die Handballer des 1. VfL Potsdam vollführten dagegen wahre Freudentänze: Mit dem 28:25 (11:11) feierte der Aufsteiger seinen ersten Sieg in der Bundesliga-Geschichte im 20. Anlauf.

Und dieses historische Erfolgserlebnis hatte sich das Team von Trainer Emir Kurtagic vor den 1520 Zuschauern in der MBS-Arena vollauf verdient. Schon öfter hatten die Potsdamer in dieser Saison an einem Punktgewinn geschnuppert, nun gelang es nach 0:38 Punkten mit einer Energieleistung eine 25:20-Führung auch ins Ziel zu retten.

Der TVB hatte dem unbändigen Kampf und der Energie des Heimteams wenig bis nichts entgegenzusetzen. Das einzig Positive an diesem völlig gebrauchten Abend, an dem Kapitän Patrick Zieker nach grobem Foulspiel Rot sah (23.): Auch der Tabellenvorletzte HC Erlangen verlor beim TBV Lemgo Lippe mit 24:30, dadurch behält der TVB vier Pluspunkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

„So wird es schwierig, Spiele zu gewinnen“

Doch die Lage spitzt sich nach der fünften Niederlage in Serie zu. „So wird es schwierig, Spiele zu gewinnen“, ordnete TVB-Linkshänder Kai Häfner die Sache bei Dyn betont realistisch ein. Der 35-Jährige war mit sechs Toren vor Rechtsaußen Jorge Serrano (5) bester Stuttgarter Werfer. Bei Potsdam traf Maxim Orlov (6) am besten. Zudem hatte der VfL mit Martin Tomovski (zehn Paraden) den stärksten Keeper zwischen den Pfosten.

„Jeder einzelne Spieler und wir als Mannschaft müssen uns überlegen, was gefehlt hat“, sagte Kai Häfner. Zeit genug dafür ist vorhanden: Denn weiter geht es für die Mannschaft von Trainer Jürgen Schweikardt erst wieder am 23. März (15 Uhr). Dann kommt der ThSV Eisenach mit dem künftigen TVB-Trainer Misha Kaufmann in die Porsche-Arena.

Torschützen

1. VfL Orlov 6, Kofler 5, Akakpo 4, Klein 4, Paulnsteiner 3, Fuhrmann 2, Günther 2/2, Simic 2.

TVB Kai Häfner 6, Serrano 5, Max Häfner 4, Pribetic 3, Laube 2, Fernandez 1, Ivankovic 1, Matzken 1, Schöttle 1, Toskas 1.

Rückrunde

Bundesliga

VfL Gummersbach – TVB 36:29, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 27:35, MT Melsungen – TVB 35:29, TVB – TBV Lemgo Lippe 23:26, 1. VfL Potsdam – TVB 28:25, TVB – ThSV Eisenach (23. März, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (4. April, 19 Uhr), SC Magdeburg – TVB (16. April, 20 Uhr), SG Flensburg-Handewitt – TVB (26. April, 20 Uhr), TVB – THW Kiel (4. Mai, 16.30 Uhr), HSV Hamburg – TVB (15. Mai, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (18. Mai, 18 Uhr), TVB – SG BBM (24. Mai, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (29. Mai, 19 Uhr), TVB – Füchse Berlin (1. Juni, 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (5. Juni, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (8. Juni, 15 Uhr). (jüf)