Schwächen in der Defensive kosten den TVB Stuttgart wieder einmal die Punkte. In einem Spiel auf Augenhöhe verliert das Team von Misha Kaufmann bei den Rhein-Neckar Löwen mit 34:38.
Viele Spiele des TVB Stuttgart laufen in dieser Saison nach einem ähnlichen Muster ab. Die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann hält in den stets torreichen Begegnungen lange mit – steht am Ende aber mit leeren Händen da. So war das auch bei der 34:38(20:20)-Niederlage bei den Rhein-Neckar Löwen. Durch sein siebtes Handball- Bundesligaspiel in Serie ohne Sieg steckt der TVB mit 4:16 Punkten im Tabellenkeller fest.