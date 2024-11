TVB Stuttgart verliert bei Füchse Berlin: Neuer Elan, aber keine Punkte

Frisch Auf Göppingen unterliegt Rhein-Neckar Löwen Lehrstunde von Ivan Martinovic und den Löwen

Frisch Auf Göppingen zeigt sich im baden-württembergischen Handball-Derby gegen die Rhein-Neckar Löwen in allen Mannschaftsteilen klar unterlegen. Am Ende setzt es in der mit 5600 Zuschauern ausverkauften EWS-Arena ein 30:36.