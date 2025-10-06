TVB Stuttgart: Verletzungspech reißt nicht ab

Bei Handball-Bundesligist TVB Stuttgart reißt die Verletzungsserie nicht ab. Besonders tragisch ist der Ausfall von Pechvogel Jonas Truchanovicius.

„Wir haben die Seuche und sind nur am Improvisieren.“ Jürgen Schweikardt, der Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart, hat solch eine Flut von Verletzungen noch nie erlebt. Beim 29:31 gegen die MT Melsungen musste schon in der achten Minute, beim Stand von 3:3, Jonas Truchanovicius am Knie verletzt ausgewechselt werden. Nach Lenny Rubin (Fußgelenksverletzung), Samuel Röthlisberger (Daumen-OP) und Antonio Serradilla (Bauchprellung) fiel damit der vierte zentrale Abwehrspieler aus.

Drei Kreuzbandrisse Das ist schlimm für die Mannschaft und geradezu tragisch für den Litauer. Denn der 32-Jährige hat bereits drei Kreuzbandrisse hinter sich. Den ersten zog er sich noch im Dress von HK Motor Saporischschja/Ukraine zu, im Oktober 2021. Nach dem Wechsel zum TVB im Februar 2023 folgten im Oktober 2023 und im September 2024 die nächsten beiden Kreuzbandrisse. Und diesmal? Steht die exakte Diagnose noch nicht fest.

„Irgendetwas am Meniskus, in welcher Form auch immer. Ich hoffe nichts ganz Schlimmes“, sagte Trainer Misha Kaufmann direkt nach dem Spiel. Der Schweizer muss ständig neue Lösungen finden. Vorne können die Rückraumspieler Simone Mengon, Thorben Matzken, Kai und Max Häfner kaum verschnaufen, viel gravierender sind die Ausfälle jedoch für die Deckung.

Keeper Daniel Rebmann konnte die Niederlage gegen Melsungen nicht verhindern. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

„Wir müssen Wege und Möglichkeiten finden, etwas auf die Platte zu zaubern“, meinte Kaufmann, der die Einstellung seiner Mannschaft lobte: „Es gibt zwei Möglichkeiten. Man bleibt liegen oder man versucht daran zu wachsen und besser zu werden. Meine Jungs nehmen die Nackenschläge brutal an, zerreißen sich, gehen weiter und entwickeln sich.“ Das werde sich im Laufe der Saison auszahlen, was bei aktuell nur 4:10 Punkten und anstehenden kniffligen Aufgaben auch nötig sein wird.

Mit Blick auf das Spiel am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) beim TBV Lemgo Lippe wird sich das Lazarett nicht groß lichten. Hoffnung besteht allenfalls bei Serradilla. Vor der Länderspielpause stehen noch das Heimspiel gegen den deutschen Meister Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr/Porsche-Arena) und das baden-württembergische Derby bei den Rhein-Neckar Löwen (26. Oktober, 15 Uhr) an. Erst danach könnten auch Rubin und Röthlisberger ihr Comeback feiern.

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23 TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31.

Termine

TBV Lemgo Lippe – TVB (12. Oktober, 16.30 Uhr), TVB – Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (23. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (26. Oktober, 15 Uhr), ThSV Eisenach – TVB (13. November, 19 Uhr), TVB – GWD Minden (20. November, 19 Uhr), HC Erlangen – TVB (28. November, 19 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (4. Dezember, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (7. Dezember, 19 Uhr). (jüf)