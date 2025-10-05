TVB Stuttgart unterliegt Melsungen: Großer Kampf bleibt unbelohnt

Ohne vier zentrale Abwehrspieler unterliegt der TVB Stuttgart der MT Melsungen vor 4059 Zuschauern in der Porsche-Arena mit 29:31. Sorgen macht die Verletzung von Jonas Truchanovicius.
Es stand 3:3 in der achten Minute, als Jonas Truchanovicius mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz ging – und danach nicht mehr zurückkam. Nach Lenny Rubin, Samuel Röthlisberger und Antonio Serradilla fiel dem Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart damit der vierte Innenblockspieler aus. Das war am Ende gegen die MT Melsungen dann doch zu viel – 29:31 (14:16). „Riesenkompliment an unsere Mannschaft, wir haben gekämpft wie verrückt und hätten einen Punkt verdient gehabt. Es tut sehr weh, dass wir mit leeren Händen nach Hause gehen“, sagte TVB-Torwart Daniel Rebmann.