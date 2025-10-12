TVB Stuttgart unterliegt in Lemgo: TVB-Deckung kann Tim Suton nicht stoppen

Ein paar Undiszipliniertheiten im Angriff zu viel, zu wenig Zugriff in der Deckung – und schon verliert der TVB Stuttgart trotz großem Kampf beim TBV Lemgo Lippe mit 30:32.

Der TVB Stuttgart bleibt zum fünften Mal hintereinander in der Handball-Bundesliga sieglos: Beim TBV Lemgo Lippe setzte es für die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann vor 4385 Zuschauern eine 30:32(14:17)-Niederlage. Damit rangiert der TVB mit 4:12 Punkten auf Platz 15. „Wir haben es nicht geschafft, in der Abwehr den nötigen Zugriff zu bekommen“, sagte TVB-Rückraumspieler Max Häfner. In der Deckung machte sich das Fehlen von vier verletzten Innenblock-Spielern bemerkbar.

In Lemgo spielte Gianfranco Pribetic gemeinsam mit dem 18-jährigen Max Heydecke in der Abwehrzentrale praktisch durch. Zudem konnte Torwart Daniel Rebmann (Gehirnerschütterung) nicht eingesetzt werden, für ihn reiste Jorick Pol (21) mit nach Lemgo. Vorne lief der Ball beim TVB gut und flüssig, ab zu wurden die Angriffe aber zu undiszipliniert abgeschlossen.

Lemgo spielte geduldiger und leistete sich weniger Fehler. Überragender Mann im Team von Trainer Florian Kehrmann, der seinen Vertrag bis 2027 verlängerte, war der überragende Spielmacher Tim Suton mit zwölf Toren. Beim TVB erzielten die Rückraumspieler Kai Häfner (9/5), Simone Mengon (7) und Thorben Matzken (5) sowie Rechtsaußen Kasper Lien (4) die meisten Treffer. „Auch wenn ich es hasse zu verlieren, ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, mit welcher Mentalität sie versucht hat, die Ausfälle zu kompensieren. Darauf lässt sich aufbauen“, sagte Kaufmann.

Weiter geht es für den TVB am kommenden Sonntag mit der Meisterprüfung: Dann gastieren um 15 Uhr die Füchse Berlin in der Porsche-Arena. Die personelle Lage dürfte dann nur unwesentlich besser sein.

Aufstellungen

TBV Lemgo Lippe: Kastelic (6 Paraden), Möstl (3 P.); Hutecek 5 Tore, Theilinger, Simak 1, Schagen, Carstensen 4, Suton 12, Willecke 5, Versteijnen 4/1, Wagner 1, Faust, Rahmlow, Herseklioglu.

TVB Stuttgart: Vujovic (7 P.), Pol; Max Häfner 3, Lien 3, Pribetic 1, Snajder, Toskas, Mengon 7, Schmid, Heydecke, Matzken 5, Zieker 1, Kai Häfner 9/5, Nigg

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23 TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30.

Termine

TVB – Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (23. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (26. Oktober, 15 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (5. November, Uhrzeit offen/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB (13. November, 19 Uhr), TVB – GWD Minden (20. November, 19 Uhr), HC Erlangen – TVB (28. November, 19 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (4. Dezember, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (7. Dezember, 19 Uhr). (jüf)