TVB Stuttgart unterliegt in Lemgo: TVB-Deckung kann Tim Suton nicht stoppen

Ein paar Undiszipliniertheiten im Angriff zu viel, zu wenig Zugriff in der Deckung – und schon verliert der TVB Stuttgart trotz großem Kampf beim TBV Lemgo Lippe mit 30:32.
Der TVB Stuttgart bleibt zum fünften Mal hintereinander in der Handball-Bundesliga sieglos: Beim TBV Lemgo Lippe setzte es für die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann vor 4385 Zuschauern eine 30:32(14:17)-Niederlage. Damit rangiert der TVB mit 4:12 Punkten auf Platz 15. „Wir haben es nicht geschafft, in der Abwehr den nötigen Zugriff zu bekommen“, sagte TVB-Rückraumspieler Max Häfner. In der Deckung machte sich das Fehlen von vier verletzten Innenblock-Spielern bemerkbar.