Beim TVB Stuttgart gibt es einen sofortigen Wechsel auf der Torwartposition. Daniel Rebmann geht zum HBW Balingen-Weilstetten, vom Zweitligisten kommt im Gegenzug Mateusz Kornecki.
Den Wechsel im vergangenen Sommer hatte sich Daniel Rebmann anders vorgestellt. Beim Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart bekam der 31-Jährige nur wenig Spielanteile, bei neun Einsätzen kam er auf 14 Paraden, eine Quote von 16,28 Prozent gehaltener Bälle. Nun wechselt Rebmann mit sofortiger Wirkung zum Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten (Vertrag bis 2028). Im Gegenzug kommt von den Galliern von der Alb Mateusz Kornecki, der beim TVB einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieb.