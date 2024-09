TVB Stuttgart: So geht der TVB Stuttgart mit seiner Schieflage um

So geht der TVB Stuttgart mit seiner Schieflage um

Nach 2:8 Punkten in der Handball-Bundesliga ist beim TVB die Erkenntnis gereift, das Team zu verstärken, um stabiler zu werden. Klar ist aber auch, dass Trainer Michael Schweikardt auf dem Prüfstand steht.











Es war zwar erst der fünfte Spieltag in der Handball-Bundesliga. Was aber nichts daran änderte: Die Partie gegen die HSG Wetzlar war ein Schlüsselspiel für den TVB Stuttgart. Kein Wunder, dass Geschäftsführer Jürgen Schweikardt unmittelbar nach der 23:26-Heimniederlage und nun 2:8 Punkten ziemlich angefasst wirkte. Mit einer Nacht Abstand gab er sich dann aber wieder gewohnt sachlich, analytisch und richtete den Blick nach vorne: „Wir wussten, dass eine solch schwierige Situation entstehen kann, jetzt gilt es, an den richtigen Reglern zu drehen.“