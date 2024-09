TVB Stuttgart siegt beim HC Erlangen: Schweikardt-Team behält die Nerven

1 Kapitän Patrick Zieker (re.) bejubelt mit Ante Ivankovic den Auswärtssieg beim HC Erlangn. Foto: IMAGO/Zink/IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Der TVB Stuttgart verliert im Handballkrimi beim HC Erlangen trotz eines 20:24-Rückstands nicht den Kopf und gewinnt mit 26:25. Kapitän Patrick Zieker trägt in neuer Rolle viel dazu bei.











Was waren das für Freudentänze, die die Spieler von Handball-Bundesligist TVB Stuttgart vor den 4687 Zuschauern nach der Schlusssirene in der Arena in Nürnberg vollführten. Mit dem 26:25 (14:13) beim HC Erlangen gelang dem Team von Trainer Michael Schweikardt nach zwei deftigen Packungen der erste Saisonsieg. „Das war ein Auf und Ab, wir haben alles reingehauen, und es waren trotz einer Schwächephase alle Tugenden dabei, die ich sehen wollte“, sagte ein erleichterter Schweikardt.