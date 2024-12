TVB Stuttgart siegt bei SG BBM Bietigheim: Lenny Rubins Gewaltwurf entscheidet Handball-Derby

Nach dem 30:26 gegen Frisch Auf Göppingen gewinnt der TVB Stuttgart auch das dramatische Derby bei der SG BBM Bietigheim in letzter Sekunde mit 30:29. Der Aufsteiger wartet damit weiter auf seinen ersten Heimsieg.

Als Lenny Rubin in letzter Sekunde hochstieg und den Ball zum 30:29(14:15)-Sieg bei der SG BBM Bietigheim ins Netz wuchtete, kannte der Jubel beim TVB Stuttgart keine Grenzen. Seine Mitspieler samt Trainer Jürgen Schweikardt stürmten wie wild auf ihn zu und erdrückten den Rückraumspieler fast.

Als er sich davon erholt hatte, sagte der Matchwinner des dramatischen Derbys in der Handball-Bundesliga ganz bescheiden: „Wir haben die zwei Punkte als Team geholt und am Ende verdient gewonnen.“ Sein Coach vergaß nach dem intensiven Duell auf Augenhöhe nicht, den Gegner zu loben: „Bietigheim hat nicht zufällig schon acht Punkte, sie sind brutal stabil und über Jahre gewachsen. Sie hätten das Spiel genauso mit einem Tor gewinnen können“, sagte Schweikardt.

Nach dem ersten SG-Sieg im siebten Heimspiel der Saison sah es in der ersten Halbzeit auch aus. Obwohl im ersten Angriff des Spiels Rückraumspieler Tom Wolf auf sein Handgelenk fiel (Verdacht auf Bruch) und nicht mehr eingesetzt werden konnte, zog die SG BBM mit ihrem temporeichen Spiel auf 14:7 davon. Auch dank der Paraden des eingewechselten TVB-Keepers Samir Bellahcene waren die Wild Boys zur Pause auf 14:15 dran. Mit einem halbzeitübergreifenden 11:2-Lauf ging der TVB vor 3510 Zuschauern in der EgeTrans-Arena mit 18:16 in Führung (36.). Doch die SG BBM blieb dran, das Spiel eng und hoch spannend – bis Rubin die Partie mit seinem Gewaltwurf entschied.

Der Schweizer übernahm Verantwortung beim entscheidenden Wurf, der überragende Mann aber war Linkshänder Kai Häfner mit sieben Toren und sieben Assists. Bei den tapferen Bietigheimern war die Enttäuschung riesig, da es auch im siebten Heimspiel in dieser Saison nicht zu einem Sieg reichte. „Da war viel mehr drin für uns“, sagte Kreisläufer Jonathan Fischer und kritisierte die mangelnde Cleverness: „So langsam muss jeder merken, dass wir in der Bundesliga sind.“

Weiter geht es für beide Teams am kommenden Samstag: Der TVB muss um 20 Uhr beim ThSV Eisenach antreten, die SG BBM empfängt um 19 Uhr den HSV Hamburg. Ob es dann im achten Anlauf mit einem doppelten Punktgewinn in heimischer Arena reicht?

Torschützen

SG BBM Perez 9/3, Fischer 5, Hermann 5, Wiederstein 3, Barthe 2, Nicolaus 2, Vlahovic 2, Claus 1.

TVB Fernandez 7/3, K. Häfner 7, Laube 5, Rubin 5, Pribetic 2, Ivankovic 1, Matzken 1, Serrano 1, Toskas 1.

Ergebnisse und Termine

SG BBM Bietigheim

1. VfL Potsdam – SG BBM Bietigheim 26:28, SG BBM – Rhein-Neckar Löwen 25:33, ThSV Eisenach – SG BBM 32:35, SG BBM – VfL Gummersbach 30:32, SG BBM – ThSV Eisenach 26:31 (DHB-Pokal, zweite Runde), MT Melsungen – SG BBM 26:24, SG BBM – TBV Lemgo Lippe 23:28, Frisch Auf Göppingen – SG BBM 30:25, SG BBM – Füchse 24:38, HSG Wetzlar – SG BBM 21:26, SG BBM – TSV Hannover-Burgdorf 28:28, SG BBM – SC DHfK Leipzig 28:29, SC Magdeburg – SG BBM 35:26, HC Erlangen – SG BBM 25:25, SG BBM – TVB Stuttgart 29:30, SG BBM – HSV Hamburg (14. Dezember, 19 Uhr), THW Kiel – SG BBM (22. Dezember, 16.30 Uhr), SG Flensburg-Handewitt – SG BBM (27. Dezember, 19 Uhr), SG BBM – HSG Wetzlar (9. Februar, 16.30 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – SG BBM (13. Februar, 19 Uhr), HSV Hamburg – SG BBM (20. Februar, 19 Uhr), SG BBM – THW Kiel (28. Februar, 20 Uhr), VfL Gummersbach – SG BBM (7. Februar, 19 Uhr).

TVB Stuttgart

SC DHfK Leipzig – TVB Stuttgart 33:24, TVB – SG Flensburg-Handewitt 25:39, HC Erlangen – TVB 25:26, TVB – VfL Gummersbach 28:35, TVB – HSG Wetzlar 23:26, HSC 2000 Coburg – TVB 25:22 (DHB-Pokal, zweite Runde), THW Kiel – TVB 29:24, TVB – MT Melsungen 27:36, TBV Lemgo Lippe – TVB 28:24, TVB – SC Magdeburg 25:36, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 33:20, Füchse Berlin – TVB 33:29, TVB – HSV Hamburg 27:28, TVB – Frisch Auf Göppingen 30:26, SG BBM Bietigheim – TVB 29:30, ThSV Eisenach – TVB (14. Dezember, 20 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (23. Dezember, 19.30 Uhr), TVB – 1. VfL Potsdam (27. Dezember, 19 Uhr), VfL Gummersbach – TVB (8. Februar, 20.30 Uhr), TVB – TSV Hannover-Burgdorf (13. Februar, 19 Uhr), MT Melsungen – TVB (22. Februar, 20.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (27. Februar, 19 Uhr), 1. VfL Potsdam – TVB (6. März, 19 Uhr). (jüf)