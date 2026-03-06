Vom ersten Sieg im 23. Anlauf gegen den THW Kiel verspricht sich der TVB Stuttgart eine Signalwirkung. Unterdessen steht der künftige Club von Miljan Vujovic fest.
Misha Kaufmann kam nach dem 32:27 (14:16) gegen den THW Kiel locker und gelöst etwas ins Plaudern: Als kleiner Bub sei er mit seinem Vater stundenlang vor dem Fernseher gesessen und habe Handballspiele des THW geschaut. „Ich war der größte Fan von Kiel“, verriet der Trainer des TVB Stuttgart. Jetzt ein Teil davon zu sein, gegen die eigentlich so übermächtigen Zebras zwei Punkte geholt zu haben, mache ihn stolz – und: „Das passiert nicht jedes Jahr.“