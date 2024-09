TVB Stuttgart: Pechvogel Jonas Truchanovicius – erneute Kreuzband-Operation

1 Jonas Truchanovicius (li.) ist ein zentraler Baustein der TVB-Abwehr – er fällt auf unbestimmte Zeit aus. Foto: Baumann

Erst vor vier Wochen feierte Jonas Truchanovicius nach einem Kreuzbandriss sein Comeback. Nun steht fest, dass der Rückraumspieler des TVB Stuttgart erneut operiert werden muss. Das schwächt vor allem die Abwehr des Handball-Bundesligisten.











Vor dem Heimspiel-Doppelpack des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart in der Porsche-Arena an diesem Mittwoch (19 Uhr) gegen den VfL Gummersbach und die HSG Wetzlar (Sonntag, 16.30 Uhr) herrscht traurige Gewissheit: Rückraumspieler Jonas Truchanovicius hat zum dritten Mal eine schwere Knieverletzung erlitten und muss erneut am Kreuzband operiert werden. Damit fällt der 31-Jährige Litauer auf unbestimmte Zeit aus.