TVB Stuttgart: Misha Kaufmann lässt lieber die Mannschaft sprechen

Das Team des TVB Stuttgart lässt auf dem Spielfeld Taten sprechen, der Trainer Misha Kaufmann gibt sich nach dem 35:26 gegen GWD Minden dagegen zunächst wortkarg. Das sind die Gründe.
Misha Kaufmann ist ein kommunikativer Mensch, der bereitwillig und umfassend Auskunft gibt. Nach dem 35:26 (22:10) gegen Aufsteiger GWD Minden gab sich der Trainer des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart bei seinem Eingangs-Statement auf der Pressekonferenz jedoch wortkarg: „Ich habe in den letzten Woche so viel gesprochen. Ich habe kein Bedürfnis dazu. Meine Mannschaft hat das gemacht, da braucht es keinen Kommentar.“