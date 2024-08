TVB Stuttgart: Lenny Rubin – der Königstransfer auf der Königsposition

1 Lenny Rubin trug sechs Jahre lang das Trikot der HSG Wetzlar. Foto: Baumann

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart setzt in der neuen Saison große Hoffnungen auf Neuzugang Lenny Rubin. Was zeichnet den Schweizer Nationalspieler aus? Was sind seine persönlichen Ziele?











Die Gemütlichkeit und das Genießer-Gen der Menschen aus dem Kanton Bern ist gemeinhin legendär. Lenny Rubin macht da keine Ausnahme. Sein Profilbild zeigt ihn entspannt in seiner Heimat am Thuner See sitzend. Entsprechend passend ist der Ort für das Interview im Trainingslager. Die stilvolle Terrasse des Hotels Theresa in Zell am Ziller bietet einen idyllischen Blick auf die Berge. „Zwischen den strapaziösen Einheiten lässt es sich hier wunderbar chillen“, sagt der Neuzugang des TVB Stuttgart mit einem Lächeln.