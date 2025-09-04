TVB Stuttgart in Flensburg: Überraschungspunkt nach bärenstarker Leistung

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart belohnt sich für einen couragierten Auftritt bei der SG Flensburg-Handewitt mit einem 29:29. Nun soll am Samstag der erste Saisonsieg her.

Was für ein Handball-Thriller im hohen Norden: Der TVB Stuttgart holt beim European-League-Sieger SG Flensburg-Handewitt überraschend ein 29:29 (15:13). „Wenn man den Spielverlauf sieht, hätten es auch zwei Punkte sein können, aber wir können zufrieden sein“, sagte der starke Spielmacher Max Häfner. Er warf sieben Tore, sein Bruder Kai war mit acht Treffern (davon zwei Siebenmeter) bester TVB-Werfer. Überragend hielt Miljan Vujovic (16 Paraden), der seine Gegenüber Kevin Möller (fünf Paraden) und Benjamin Buric (2) klar ausstach.

Der TVB ließ sich vor den 6205 Zuschauern von einem 0:4-Rückstand nicht beirren. Beim 25:22 (49.) sah es sogar nach einem Sieg aus. Vor allem Rückraumass Marko Grgic, der Sohn von TVB-Co-Trainer Danijel Grgic, hielt die SG mit seinen Treffern (insgesamt 11/6) im Spiel. Beim Stand von 29:29 leistete sich der Nationalspieler 30 Sekunden vor Schluss allerdings ein Stürmerfoul, der TVB konnte den abschließenden Angriff jedoch nicht zum Siegtreffer nutzen.

Rückraumspieler Lenny Rubin scheiterte bei der letzten Aktion des Spiels mit einem direkten Freiwurf an der Abwehrmauer der SG. Der Schweizer hatte nach seiner Einwechslung zehn Minuten vor Schluss mit zwei Fehlwürfen und einem technischen Fehler keine glückliche Figur gemacht. „Meine Mannschaft hat über 55 Minuten sehr ruhig und abgezockt gespielt, doch bei 16 technischen Fehlern konnte ich nicht zu 100 Prozent mit unserem Angriffsspiel zufrieden sein“, sagte TVB-Coach Misha Kaufmann.

Ansonsten zeigte sein Team eine enorme Leistungssteigerung gegenüber dem Rundenauftakt beim 33:36 daheim gegen den HSV Hamburg. „Ich bin stolz auf die Jungs, so wie sie in den vergangenen Wochen gearbeitet haben, haben sie sich den Punkt verdient“, freute sich Kaufmann.

Nun soll bereits am Samstag (20 Uhr/Porsche-Arena) gegen Aufsteiger Bergischer HC der erste Saisonsieg her. „Den Glauben an uns hat heute jeder sehen können, in das Spiel am Samstag gehen wir mit großem Selbstvertrauen“, sagte Max Häfner.

Torschützen

SG Flensburg-Handewitt: Grgic 11/6, L. K. Möller 5, Tönnesen 5, Blagotinsek 3, Golla 2, Pytlick 2, E. M. Jakobsen 1.

TVB Stuttgart: Kai Häfner 8/2, Max Häfner 7, Lien 4, Zieker 4/1, Mengon 3, Matzken 1, Pribetic 1, Serradilla 1.

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC (6. September, 20 Uhr), SC Magdeburg – TVB (14. September, 16.30 Uhr), TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), VfL Gummersbach – TVB (25. September, 19 Uhr), TV Emsdetten – TVB (2. Oktober, 19 Uhr/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen (5. Oktober, 18 Uhr), TBV Lemgo Lippe – TVB (12. Oktober, 16.30 Uhr), TVB – Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (23. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (26. Oktober, 15 Uhr). (jüf)