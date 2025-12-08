Der TVB Stuttgart klettert nach 7:1 Punkten in Serie auf Platz zwölf und fährt mit Mut nach Kiel. Trainer Misha Kaufmann interessiert aber nicht die Tabelle, sondern die Entwicklung.
Es gibt viele Dinge, die einen vor einem Auswärtsspiel beim deutschen Rekordmeister beschäftigen können. Bei Misha Kaufmann, dem Trainer des TVB Stuttgart, ist es unter anderem die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn. Denn die Bundesliga-Handballer reisen zu der Partie an diesem Mittwoch (19 Uhr) im hohen Norden mit dem Zug an. Er habe die wildesten Gerüchte gehört, sagte der 41-Jährige. 25 Minuten Verspätung seien noch pünktlich. „So etwas wäre bei uns Schweizern ein No go, und Ausfälle gibt es bei uns schon gar nicht“, meinte Kaufmann.