TVB Stuttgart gegen HSG Wetzlar: Zwei Punkte – oder die Krise nimmt Formen an

Zwei Punkte – oder die Krise nimmt Formen an

13 Der Frust bei Kapitän Patrick Zieker war nach dem 28:35 gegen Gummersbach groß – am Sonntag gegen Wetzlar ist ein anderes Gesicht nötig. Foto: IMAGO/wolf-sportfoto/IMAGO/Marco Wolf

Nach dem teils desolaten Auftritt gegen den VfL Gummersbach hat der TVB Stuttgart gegen die HSG Wetzlar die Chance zur Wiedergutmachung. Gelingt dies nicht in Form von Punkten, geht der TVB ganz schweren Zeiten in der Handball-Bundesliga entgegen.











Es ist keine einfache Phase für den TVB Stuttgart. Der Handball-Bundesligist wirkt im bisherigen Saisonverlauf äußerst instabil. Bis auf das glückliche 26:25 beim HC Erlangen setzte es drei saftige Packungen: 24:33 in Leipzig, 25:39 gegen die SG Flensburg-Handewitt, am Mittwoch folgte das 28:35 gegen den VfL Gummersbach. Vor allem die Art und Weise, wie die Spiele verloren gingen, stimmt bedenklich. „Bei unseren drei Niederlagen sind wir nicht ansatzweise an unser Leistungspotenzial herangekommen“, versucht Geschäftsführer Jürgen Schweikardt erst gar nicht nach Ausflüchten zu suchen.