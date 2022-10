11 Silvio Heinevetter zeigte 22 Paraden, das entsprach einer Quote von über 52 Prozent. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart legt beim 29:20 gegen Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen einen souveränen Auftritt in der Porsche-Arena hin. Nur die Verletzung des Abwehrchefs trübt die Freude über den dritten Heimsieg unter Coach Michael Schweikardt.















Er hielt zwei Siebenmeter, zeigte weitere spektakuläre Reaktionen gegen frei vor ihm auftauchende Spieler des ASV Hamm-Westfalen. Insgesamt hatte der überragende Silvio Heinevetter am Ende 22 Paraden auf dem Konto, und ein Tor warf der Keeper des TVB Stuttgart zur Krönung auch noch. Der 38-Jährige war der Garant für das sehr souveräne 29:20 (15:9) des Handball-Bundesligisten gegen den Aufsteiger. Nach den Erfolgen gegen den TBV Lemgo Lippe (32:28) und den Bergischen HC (27:26) war es der dritte Heimsieg unter dem neuen Trainer Michael Schweikardt. „22 Paraden passieren nicht ständig, aber wichtig war vor allem, dass wir dieses richtungsweisende Spiel gewinnen. Solche Siege sind nicht selbstverständlich“, sagte Heinevetter. „Wir haben den Gegner mit unserer starker Abwehr auch in schwierigere Würfe gezwungen. Das war ein sehr gutes Zusammenspiel unserer Defensivreihe. Wir waren zu 100 Prozent präsent auf dem Feld“, ergänzte Schweikardt.

Nur eine Szene trübte den Erfolg vor den 4133 Zuschauern in der Porsche-Arena: Beim Stand von 11:9 (23.) verletzte sich Oscar Bergendahl am Knie, der schwedische TVB-Kreisläufer und -Abwehrchef konnte danach nicht mehr spielen. Die genaue Diagnose steht noch aus, doch Schweikardt befürchtet Schlimmeres: „Ein Gegenspieler fiel ihm von der Seite in sein Knie rein. Irgendetwas am Knie ist mit Sicherheit kaputt gegangen.“

Der TVB hatte sich von dem Ausfall nicht aus dem Konzept bringen lassen, der Sieg war nie gefährdet. Am treffsichersten von insgesamt zwölf unterschiedlichsten Torschützen waren Jerome Müller (6) und Sascha Pfattheicher (4/3).

Nun geht es für den TVB am kommenden Donnerstag (19.05 Uhr/EWS-Arena) zum Derby zu Frisch Auf Göppingen. Selbstvertrauen hat das Team jedenfalls getankt.

Torschützen

TVB Müller 6, Pfattheicher 4/3, Hanusz 3, Nicolaus 3, Bergendahl 2, Forstbauer 2, Häfner 2, Serrano Villalobos 2, Zieker 2/1, Heinevetter 1, Schöttle 1, Sliskovic 1.

ASV Hamm-Westfalen Sawwas 4/1, Schulze 4, Bornemann 3, Wieling 3, Huesmann 2/1, Orlowski 2, Bauer 1, von Boenigk 1.