TVB Stuttgart gegen 1. VfL Potsdam: Eine Pflichtaufgabe der anspruchsvollen Art

1 Spielmacher Max Häfner bestreitet am Freitag gegen den 1. VfL Potsdam das zweite Spiel nach überstandenem Kreuzbandriss. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Für Handball-Bundesligist TVB Stuttgart sind zum Hinrundenende gegen Schlusslicht . 1. VfL Potsdam zwei Punkte Pflicht. Auch Frisch Auf Göppingen und die SG BBM Bietigheim sind am Freitag am Ball – allerdings als Außenseiter gegen Spitzenteams.











Das 25:28 am Montagabend in der ausverkauften Porsche-Arena gegen die Rhein-Neckar Löwen war schnell abgehakt. „Wir waren in allen Bereichen einfach einen Tick schlechter. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir an unsere Leistungsgrenze gekommen sind“, sagte Jürgen Schweikardt, der Trainer des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart. Ohne die drei Rückraumspieler Juri Knorr (krank), Sebastian Heymann (Fußprellung) und Halil Jaganjac (Adduktorenprobleme) waren die Badener personell geschwächt. Doch der TVB konnte kein Kapital daraus schlagen – trotz der erfolgreichen Rückkehr von Spielmacher Max Häfner zehn Monate nach seinem Kreuzbandriss.