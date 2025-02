TVB Stuttgart: Die beiden Kapitäne bleiben an Bord

1 Patrick Zieker und Samuel Röthlisberger (re.) bleiben dem TVB Stuttgart erhalten. Foto: IMAGO/24passion/IMAGO

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart treibt seine Personalplanungen weiter voran. Patrick Zieker und Samuel Röthlisberger verlängern ihre Verträge um jeweils zwei Jahre. Auch beim HBW Balingen-Weilstetten gibt es Neuigkeiten.











Sie stehen für Kontinuität und Identifikation: Nun hat der TVB Stuttgart vor dem Liga-Re-Start am Samstag (20.30 Uhr) beim VfL Gummersbach die am Saisonende auslaufenden Verträge mit Kapitän Patrick Zieker und seinem Stellvertreter Samuel Röthlisberger um jeweils zwei Jahre verlängert. Der 31-Jährige Zieker geht damit in seine siebte Saison beim Handball-Bundesligisten, der 28 Jahre alte Röthlisberger spielt bereits seit 2017 in Stuttgart. Der Schweizer Nationalspieler ist damit neben Max Häfner der dienstälteste Spieler beim TVB.