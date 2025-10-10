TVB Stuttgart: Das steckt hinter dem Aufstieg von Simone Mengon

Die Verletzungsprobleme des TVB Stuttgart wirken sich vor allem auf die Abwehr aus. Vorne läuft es – auch dank Simone Mengon. Was zeichnet Italiens Handballer des Jahres 2024 aus?
Simone Mengon muss schmunzeln, wenn er auf seine beiden Trainer angesprochen wird. „Sie sind beide gut, beide speziell, aber irgendwie komplett anders“, sagt der Profihandballer. Beim TVB Stuttgart trainiert ihn Misha Kaufmann (41). In der italienischen Nationalmannschaft Bob Hanning (57). Wobei der zweikampfstarke Spielmacher schon einiges länger mit seinem Vereinscoach zusammenarbeitet, als mit Hanning, dem hauptberuflichen Geschäftsführer des deutschen Meisters Füchse Berlin, der am 19. Oktober (15 Uhr) zum Bundesligaduell in die Porsche-Arena kommt.