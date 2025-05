TVB Stuttgart: Bitterböse Packung in Hamburg

Eine völlig indiskutable Abwehrleistung beschert dem TVB Stuttgart eine krachende Klatsche beim HSV Hamburg. Nach dem 28:41 wächst der Druck am Sonntag gegen den HC Erlangen.

Was für eine krachende Klatsche für den TVB Stuttgart: Der Handball-Bundesligist ging beim HSV Hamburg mit 28:41 (12:21) unter. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Schweikardt zeigte über 60 Minuten eine völlig indiskutable Abwehrleistung. Als sich das Team nach der Pause auf 15:22 herangearbeitet hatte, vergab Daniel Fernandez einen Gegenstoß. Nach der Fahrkarte des Linksaußen frei vor dem Tor nahm das Unheil vor den 2806 Zuschauern vollends seinen Lauf. Allerspätestens beim 30:18 (43.) steuerte der HSV dem Kantersieg entgegen. Beste Werfer für den TVB waren Max Häfner (5), Lenny Rubin (4) und Fernandez (4/4). Für den HSV trafen Moritz Sauter (7) und Frederik Bo Andersen (7/2) am besten.

„Ich bin sprachlos. Das war gar nichts. Wenn man über 60 Minuten keine Abwehr spielt, hat man keine Chance“, sagte TVB-Rückraumspieler Rubin. Enttäuscht und ernüchtert zeigte sich Coach Schweikardt: „Wir waren heute nicht bereit, nicht da. Nach fünf oder zehn Minuten haben wir keinen Fuß mehr auf den Boden gebracht. Das war ein rabenschwarzer Tag für uns, ein ordentlicher Wirkungstreffer. Wir müssen jetzt schnell analysieren und uns am Sonntag ganz anders präsentieren.“

Sonntag kommt der HCE

Dann erwartet der TVB (14:42 Punkte, minus 124 Tore) um 18 Uhr den HC Erlangen (12:48 Punkte, minus 100 Tore) in der Porsche-Arena. Dass die Erlanger am Donnerstag daheim mit 23:25 gegen den SC DHfK Leipzig unterlagen, war aus Stuttgarter Sicht das einzig Positive an dem gebrauchten Abend.

Die SG BBM Bietigheim (10:44 Punkte, minus 133 Tore), die an diesem Freitag um 19 Uhr Frisch Auf Göppingen empfängt, freute sich über die Niederlagen beider Konkurrenten aus dem Tabellenkeller.

Am 24. Mai (18 Uhr) kommt es zum Duell TVB gegen SG BBM in der Stuttgarter Porsche-Arena.

Torschützen

HSV Andersen (7/2 Siebenmeter), Sauter (7), Lassen (6), Mortensen (5), Tissier (5), Weller (5), Magaard (4), Hartwig (1), Unbehaun (1).

TVB Max Häfner (5), Fernandez (4/4), Rubin (4), Kai Häfner (3), Laube (3), Toskas (3), Matzken (2), Schöttle (2), Serrano (1), Zieker (1).

Ergebnisse und Termine

Bundesliga

VfL Gummersbach – TVB 36:29, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 27:35, MT Melsungen – TVB 35:29, TVB – TBV Lemgo Lippe 23:26, 1. VfL Potsdam – TVB 28:25, TVB – ThSV Eisenach 31:30, HSG Wetzlar – TVB 26:28, SC Magdeburg – TVB 31:20, SG Flensburg-Handewitt – TVB 32:27, TVB – THW Kiel 32:35, HSV Hamburg – TVB 41:28, TVB – HC Erlangen (18. Mai, 18 Uhr), TVB – SG BBM (24. Mai, 18 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (29. Mai, 19 Uhr), TVB – Füchse Berlin (1. Juni, 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (5. Juni, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (8. Juni, 15 Uhr). (jüf)