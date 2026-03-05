TVB Stuttgart besiegt THW Kiel: Explosion der Gefühle nach Erfolg für die Geschichtsbücher

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart gewinnt nach 22 Pflichtspielniederlagen gegen den THW Kiel mit 32:27. 6212 Zuschauer in der ausverkauften Porsche-Arena sind hellauf begeistert.

22 Pflichtspielduelle hatte es seit dem Bundesliga-Aufstieg des TVB Stuttgart 2015 mit dem THW Kiel bis zum Donnerstag gegeben. 22 Mal hatte der TVB gegen den Deutschen Handball-Rekordmeister das Nachsehen, nun ist diese Horrorserie beendet: Die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann gewann vor 6112 begeisterten Zuschauern verdient mit 32:27 (14:16).

Unsere Empfehlung für Sie TVB Stuttgart gegen THW Kiel Patrick Zieker: „Wir wollen endlich einen Großen schlagen“ Volle Porsche-Arena, großes Ziel: Kapitän Patrick Zieker sagt, wie Außenseiter TVB Stuttgart das Handball-Starensemble des THW Kiel mit Keeper Andreas Wolff knacken will. Entsprechend groß war die Explosion der Gefühle in der ausverkauften Porsche-Arena. Noch minutenlang nach der Schlusssirene feierten die Fans ihre Helden in Blau und Weiß. Der überglückliche Kapitän Patrick Zieker frohlockte: „Die Bilanz gegen den THW war bisher wie ein Nagel im Schuh, deshalb hat dieser Sieg historische Dimensionen, und er ist ein Meilenstein für den Stuttgarter Handball“, sagte Kapitän Patrick Zieker. „Das ist das Gesicht, das ich von dieser Mannschaft sehen will. Dieser Sieg soll uns beflügeln“, ergänzte Trainer Misha Kaufmann. Beste Werfer seines Teams waren Kai Häfner (9/6), Jakob Nigg und Simone Mengon (je 7).“

TVB-Keeper Mateusz Kornecki: Überragende Leistung in der zweiten Halbzeit. Foto: Baumann/Julia Rahn

Aus einem 16:18-Rückstand machte der TVB mit einem 12:3-Lauf ein 28:21 (53.). Damit war die Entscheidung gefallen. Der energiegeladene Stuttgarter Angriff überrollte die Kieler Abwehr. Hinten stach der nach der Pause überragende TVB-Keeper Mateusz Kornecki (zwölf Paraden) seine prominenten Gegenüber Andreas Wolff und Gonzalo Perez de Vargas (gemeinsam neun Paraden) aus.

Kiel musste neben Emil Madsen und Elias Elefsen a Skipagotu kurzfristig auch auf Eric Johansson und den Ex-Stuttgarter Lukas Laube (beide Infekt) verzichten. THW-Kreisläufer Hendrik Pekeler wollte das aber nicht als Entschuldigung gelten lassen: „Wir haben den Faden verloren und nur elf Tore nach der Pause erzielt, das ist unerklärlich.“ Weiter geht es für den TVB am 15. März (15 Uhr) beim SC DHfK Leipzig. Dann soll nach dem historischen Sieg gegen den THW im 13. Auswärtsspiel in dieser Saison endlich auch der erste Sieg in einer fremden Halle her.

Aufstellungen

TVB Stuttgart: Kornecki (12/1 Paraden), Vujovic; M. Häfner 1 Tor, Serradilla, Lien, Snajder 2, S. Mengon 7, Schmid, Heydecke, Matzken, Zieker 2, M. Mengon 3, Häfner K. 10/6, Rubin, Nigg 7.

THW Kiel: Perez de Vargas (8/1 Paraden), Wolff (1 P.); Duvnjak 3, Reinkind 2, Landin 1, Överby 3, Ankermann 3, Dahmke 1, Zerbe 5, Abdelhak 1, Bilyk 3, Pekeler 5, Imre, Nacinovic.

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31, Füchse Berlin – TVB 37:32, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 35:34, GWD Minden – TVB 32:32, TVB – THW Kiel 32:27.

Termine

SC DHfK Leipzig – TVB (15. März, 16.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (29. März, 16.30 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (2. April, 19 Uhr), Bergischer HC – TVB (12. April, 16.30 Uhr), TVB – SC Magdeburg (26. April, 16.30 Uhr), HSV Hamburg – TVB (3. Mai, 15 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (7. Mai, 19 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (24. Mai., 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)