TVB Stuttgart besiegt THW Kiel: Explosion der Gefühle nach Erfolg für die Geschichtsbücher

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart gewinnt nach 22 Pflichtspielniederlagen gegen den THW Kiel mit 32:27. 6212 Zuschauer in der ausverkauften Porsche-Arena sind hellauf begeistert.
22 Pflichtspielduelle hatte es seit dem Bundesliga-Aufstieg des TVB Stuttgart 2015 mit dem THW Kiel bis zum Donnerstag gegeben. 22 Mal hatte der TVB gegen den Deutschen Handball-Rekordmeister das Nachsehen, nun ist diese Horrorserie beendet: Die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann gewann vor 6112 begeisterten Zuschauern verdient mit 32:27 (14:16).