TVB Stuttgart bei MT Melsungen: Schlussviertelstunde wird zum Fehlwurffestival – TVB bleibt auswärts sieglos

1 Simone Mengon und seine Mitspieler vom TVB Stuttgart zeigen im Spiel bei der MT Melsungen große Abschlussschwächen. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Wieder nichts in der Fremde! Der TVB Stuttgart scheitert an seiner Abschlusschwäche und verliert bei der MT Melsungen mit 28:33. Kreisläufer Gianfranco Pribetic verlässt den Club.











Link kopiert



Der TVB Stuttgart bleibt auch im zehnten Auswärtsspiel dieser Handball-Bundesligasaison sieglos: Die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann unterlag im letzten Spiel des Jahres bei der stark ersatzgeschwächten MT Melsungen mit 28:33 (14:16). „Wir sind super aus der Kabine gekommen, doch dann verballern wir insgesamt einfach viel zu viele freie Bälle“, sagte TVB-Spielmacher Max Häfner.