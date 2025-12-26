TVB Stuttgart bei MT Melsungen: Schlussviertelstunde wird zum Fehlwurffestival – TVB bleibt auswärts sieglos
1
Simone Mengon und seine Mitspieler vom TVB Stuttgart zeigen im Spiel bei der MT Melsungen große Abschlussschwächen. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Wieder nichts in der Fremde! Der TVB Stuttgart scheitert an seiner Abschlusschwäche und verliert bei der MT Melsungen mit 28:33. Kreisläufer Gianfranco Pribetic verlässt den Club.

Der TVB Stuttgart bleibt auch im zehnten Auswärtsspiel dieser Handball-Bundesligasaison sieglos: Die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann unterlag im letzten Spiel des Jahres bei der stark ersatzgeschwächten MT Melsungen mit 28:33 (14:16). „Wir sind super aus der Kabine gekommen, doch dann verballern wir insgesamt einfach viel zu viele freie Bälle“, sagte TVB-Spielmacher Max Häfner.

 

Insgesamt leistete sich der TVB 17 Fehlwürfe. Vor allem in der Schlussviertelstunde fehlte dem Kaufmann-Team die Genauigkeit beim Abschluss. Aus einem 21:21 (45.) wurde ein 23:29-Rückstand (53.). Damit war die Entscheidung in der mit 4491 Zuschauern ausverkauften Kasseler Rothenbach-Halle gefallen.

Am meisten Tore für den TVB erzielten Patrick Zieker (7/1), Simone Mengon (5) und Kai Häfner (5/2). Für die MT trafen Dainis Kristopans und Ruben Marchan (je 5) am besten. „Wir haben ein paar Punkte zu wenig und wissen, was wir im Januar zu tun haben. Im Februar greifen wir an“, sagte Max Häfner. Der bisherige TVB-Kreisläufer Gianfranco Pribetic wird das dann beim nordmazedonischen Club HC Ohrid tun. Der 25-Jährige gehörte schon in Kassel nicht mehr zum Stuttgarter Kader.

Saison 2025/26

Ergebnisse
TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28.

Termine
TVB – ThSV Eisenach (10. Februar, 19 Uhr), Füchse Berlin – TVB (15. Februar, 16.30 Uhr), TVB – TSV Hannover-Burgdorf (22. Februar, 16.30 Uhr), GWD Minden – TVB (1. März, 15 Uhr), TVB – THW Kiel (5. März, 19 Uhr), SC DHfK Leipzig – TVB (15. März, 16.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (29. März, 16.30 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (2. April, 19 Uhr), Bergischer HC – TVB (12. April, 16.30 Uhr). (jüf)

 