TVB Stuttgart bei Löwen: Personallage bleibt angespannt – Zugänge aber erst für Sommer geplant

Vor dem Spiel des TVB Stuttgart bei den Rhein-Neckar Löwen bleibt die personelle Lage angespannt. Unterdessen gehört es zum Geschäft, auch schon die neue Saison im Blick zu haben.
Es wird ein stimmungsvolles baden-württembergisches Derby. Über 9000 Tickets sind für das Handball-Bundesligaspiel des TVB Stuttgart bei den Rhein-Neckar Löwen (Sonntag, 15 Uhr) bereits verkauft. „Wir freuen uns auf diese Partie in der SAP-Arena, leider ist unsere personelle Lage weiterhin unverändert“, sagt TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.