TVB gegen HC Erlangen: Stuttgarter Handballer mit Sieg und Zuschauerrekord ab in den Urlaub

Der TVB Stuttgart besiegt den HC Erlangen mit 22:17, geht auf Platz zwölf und einem Zuschauerrekord aus dieser Saison. Das Finale nutzt Trainer Misha Kaufmann, allen zu danken.
Zum fünften Mal in dieser Saison war die Porsche-Arena am Sonntag mit 6212 Zuschauern ausverkauft. Damit kam der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart im Schnitt auf 5085 Besucher – Rekord in der Vereinsgeschichte. Und auch sportlich konnte die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann am letzten Spieltag, mit einer enormen Leistungssteigerung nach der Pause, noch etwas Erfreuliches beisteuern – einen 22:17(7:9)-Heimsieg gegen den HC Erlangen.