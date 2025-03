Nach der Länderspielpause geht es gleich in die Vollen: Für das Württemberg-Trio in der Handball-Bundesliga stehen an diesem Wochenende brisante und richtungsweisende Spiele im Kampf gegen den Abstieg an.

TVB Stuttgart (Platz 15, minus 95 Tore, 10:34 Punkte) Natürlich ist es kein Spiel wie jedes andere. Der TVB Stuttgart benötigt am Sonntag (15 Uhr/Porsche-Arena) gegen den ThSV Eisenach nach fünf Niederlagen in Serie ganz dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Und dann kommen die sorgenfreien Thüringer (Platz 10, minus 1 Tor, 21:21 Punkte) ja auch noch mit dem künftigen TVB-Trainer Misha Kaufmann, der im Sommer zudem die beiden aktuellen Eisenacher Spieler Simone Mengon und Ivan Snajder mit nach Stuttgart bringt. „Für uns das nur ein Thema, weil wir ständig darauf angesprochen werden“, sagt TVB-Trainer und -Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. Kaufmann selbst ist sich zwar der Brisanz bewusst, stellt aber klar: „Wie jedes Spiel, will ich auch das in Stuttgart gewinnen.“ Was soll der 40-Jährige auch anderes sagen?

Schweikardt fordert „anderes Gesicht“

Er glaubt, dass der TVB „genügend Qualität und Erfahrung“ hat, um drin zu bleiben. Schließlich verspürt der Schweizer keine Lust, einen Zweitligisten zu übernehmen. Schweikardt jedenfalls ist optimistisch, dass gegen seinen Nachfolger die Wende gelingt: „Eisenach hat zwar weniger Druck und viel Selbstvertrauen, aber es liegt an uns. Wir müssen mutiger spielen, ein anderes Gesicht zeigen, dann werden wir auch gewinnen.“

TVB-Kreisläufer Lukas Laube trifft auf seinen Landsmann und künftigen Trainer Misha Kaufmann. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

SG BBM Bietigheim (Patz 16, minus 97 Tore, 8:36 Punkte) Seit zwölf Spielen wartet die Mannschaft von Trainer Iker Romero nun schon auf einen Sieg. Der letzte doppelte Punktgewinn datiert vom 31. Oktober 2024 (26:21 in Wetzlar). Auf einen Heimsieg wartet die SG BBM bei 1:19 Zählern schon die ganze Saison. Am Montag folgte auch noch die Hiobsbotschaft vom monatelangen Ausfall von Rückraumspieler Dominik Claus wegen eine schweren Schulterverletzung. „Alles scheint gegen uns zu sprechen, aber dennoch wollen wir endlich den Bock umstoßen“, sagt der Sportliche Leiter Jochen Zürn vor dem Heimspiel am Samstag (19 Uhr/Ege-Trans-Arena) gegen den 1. VfL Potsdam.

Nachdem das Transferfenster am 15. Februar schloss, kann die SG BBM nur noch Spieler nachverpflichten, die in dieser Saison bei keinem Verein unter Vertrag standen oder die als Junioren-Nationalspieler dem DHB-Kader angehören. Zürn: „Wir halten Augen und Ohren offen, aber bis Samstag wird sich sicher nichts tun.“

Aufsteiger Potsdam (Platz 18, minus 130 Tore, 2:38 Punkte) kommt nach seinem ersten Saisonsieg gegen den TVB Stuttgart mit neuem Mut. Der Sportliche Leiter aber sieht die Sache positiv: „Wir standen noch an keinem einzigen Spieltag auf einem Abstiegsplatz und haben Mitte März immer noch zwei Punkte Vorsprung. Wenn uns das vor der Saison einer gesagt hätte, hätte das jeder unterschrieben.“

Das Problem dabei: Die Tendenz zeigt deutlich nach unten. Und auch wenn Zürn meint, dass, egal wie es am Samstag ausgeht, noch nichts entschieden sei – auch er weiß, dass eine Niederlage der SG BBM fast schon so etwas wie ein vorzeitiger K.-o. im Kampf um den Klassenverbleib wäre.

Vor allem dann, wenn der direkte Rivale HC Erlangen (Platz 17, minus 130 Tore, 6:36 Punkte) seinen Aufwärtstrend bestätigen würde und mit einem Heimsieg gegen den VfL Gummersbach (Samstag, 19 Uhr) an Bietigheim vorbeiziehen würde.

Bietigheims treffsicherer Rechtsaußen Gonzalo Perez Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Frisch Auf Göppingen (Platz 14, minus 52 Tore, 13:31 Punkte) „Wir sind dran. Dran, dass wir was holen.“ Trainer Ben Matschke spricht von seinem guten Gefühl, vom absoluten Willen seiner Mannschaft, endlich einmal in einer fremden Halle nicht leer auszugehen. Deprimierende 0:20 Auswärtspunkte stehen in dieser Runde zu Buche. Saisonübergreifend wartet Frisch Auf schon 24 Spiele auf einen doppelten Punktgewinn fern der Heimat, der letzte Sieg gelang mit 26:21 in Lemgo am 15. Oktober 2023. Jetzt geht es am Sonntag um 16.30 Uhr zum Tabellen-13. HSG Wetzlar, zu Matschkes Ex-Club, bei dem der 42-Jährige nach seinem Einstieg im Sommer 2021 im November 2022 überraschend entlassen wurde. „Das ist viel zu lange her“, will er erst gar nicht auf dieses Kapitel eingehen.

Viel mehr streicht er die Stärken seines Teams hervor. „Viele Dinge bei uns gehen in die richtige Richtung, wir haben eine sehr gute Stabilität vor allem in der Abwehr. Die Tendenz zeigt nach oben“, betont Matschke. Das belegte auch das 27:27 vor der Länderspielpause gegen das Spitzenteam der SG Flensburg-Handewitt – allerdings war es eben ein Heimspiel. In dieser Partie in der EWS-Arena zeigte auch Göppingens Keeper Bart Ravensbergen eine gute Leistung. Für den 32-Jährigen ist die Partie in Mittelhessen etwas Besonderes – der niederländische Nationalkeeper wechselt im Sommer zur HSG.

Bart Ravensbergen spielt am Sonntag bei seinem künftigen Verein. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Rückrunden-Ergebnisse und -Termine

TVB Stuttgart

VfL Gummersbach – TVB 36:29, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 27:35, MT Melsungen – TVB 35:29, TVB – TBV Lemgo Lippe 23:26, 1. VfL Potsdam – TVB 28:25, TVB – ThSV Eisenach (23. März, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (4. April, 19 Uhr), SC Magdeburg – TVB (16. April, 20 Uhr), SG Flensburg-Handewitt – TVB (26. April, 20 Uhr), TVB – THW Kiel (4. Mai, 16.30 Uhr), HSV Hamburg – TVB (15. Mai, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (18. Mai, 18 Uhr), TVB – SG BBM (24. Mai, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (29. Mai, 19 Uhr), TVB – Füchse Berlin (1. Juni, 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (5. Juni, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (8. Juni, 15 Uhr).

Frisch Auf Göppingen

MT Melsungen – Frisch Auf 30:23, Frisch Auf – ThSV Eisenach 31:27, Frisch Auf – SC Magdeburg 25:28, Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf 29:28, Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt 27:27, HSG Wetzlar – Frisch Auf (23. März,16.30 Uhr), Frisch Auf – SC DHfK Leipzig (28. März, 20 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – Frisch Auf (6. April, 16.30 Uhr), Frisch Auf – THW Kiel (19. April/Karsamstag, 19 Uhr), HSV Hamburg – Frisch Auf (27. April, 16.30 Uhr), Frisch Auf – HC Erlangen (4. Mai, 16.30 Uhr), SG BBM Bietigheim – Frisch Auf (16. Mai, 19 Uhr), Frisch Auf – Füchse Berlin (19. Mai, 19 Uhr), VfL Gummersbach – Frisch Auf (28. Mai, 19 Uhr), 1. VfL Potsdam – Frisch Auf (31. Mai, 19 Uhr), Frisch Auf – TVB Stuttgart (5. Juni, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – Frisch Auf (8. Juni, 15 Uhr).

SG BBM Bietigheim

SG BBM – HSG Wetzlar 27:28, Rhein-Neckar Löwen – SG BBM 36:30, HSV Hamburg – SG BBM 37:26, SG BBM – THW Kiel 24:39, VfL Gummersbach – SG BBM 37:27, SG BBM – 1. VfL Potsdam (22. März, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – SG BBM (27. März, 19 Uhr), SG BBM – MT Melsungen (5. April, 19 Uhr), SG BBM – ThSV Eisenach (26. April, 19 Uhr), Füchse Berlin – SG BBM (4. Mai, 16.30 Uhr), SG BBM – Frisch Auf Göppingen (16. Mai, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – SG BBM (18. Mai, 19 Uhr), TVB Stuttgart – SG BBM (24. Mai, 19 Uhr), SG BBM – SG Flensburg-Handewitt (29. Mai, 19 Uhr), SG BBM – HC Erlangen (1. Juni, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – SG BBM (4. Juni, 19 Uhr), SG BBM – SC Magdeburg (8. Juni, 15 Uhr). (jüf)