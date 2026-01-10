TV total Turmspringen: Das Comeback von Sonya Kraus steht an

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass Sonya Kraus zuletzt beim "TV total Turmspringen" am Beckenrand stand. Nun kehrt die 52-Jährige zu ihrem Lieblingsformat zurück.
Für Sonya Kraus (52) schließt sich ein Kreis. Von 2004 bis 2012 gehörte die Moderatorin zum festen Inventar des "TV total Turmspringens", dann wurde es still um sie am Beckenrand. Jetzt, mehr als ein Jahrzehnt später, kehrt sie zu dem Format zurück, das sie selbst als ihr persönliches Kultformat bezeichnet. Am Samstag, 10. Januar 2026, wird sie bei der Jubiläumsausgabe wieder die Teilnehmer vor und nach ihren Sprüngen interviewen.