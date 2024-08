ProSieben setzt im Winter auf "TV total". Sebastian Pufpaff wird neben einer herkömmlichen Ausgabe am Mittwoch auch eine zweite wöchentliche Sonderausgabe bekommen.

Eine neue alte Aufgabe für Sebastian Pufpaff (47): Der Moderator wird im Winter nicht mehr nur ein Mal in der Woche durch "TV total" führen, sondern auch ein zweites Mal. Das hat ProSieben am 29. August angekündigt.

Die Neuauflage der von Stefan Raab (57) entwickelten Show, durch die Pufpaff seit November 2021 führt, wird demnach weiterhin zur Primetime am Mittwochabend zu sehen sein. An einem weiteren Abend soll dann aber wöchentlich - und ebenfalls um 20:15 Uhr - auch eine "TV total"-Sonderausgabe gezeigt werden. An welchem Wochentag teilt der Sender noch nicht mit.

"TV total" aber in "neu und anders"

"Zwei Mal Prime Time. Zwei Mal ProSieben. Einmal klassisches 'TV total', einmal neu", kündigt Pufpaff in einer Mitteilung des Senders an. "'TV total' bekommt quasi ein Geschwisterchen, natürlich mit dem Charme, Witz und Humor von 'TV total'. Aber eben neu und anders." Wie sich die Sonderausgaben genau von der etablierten Show unterscheiden sollen, ist jedoch nicht bekannt.

Die Sonderausgaben sind bisher offenbar nur für die kalte Jahreszeit geplant - und nicht darüber hinaus. Mit Blick auf die demnach guten Quoten der Show erklärt ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Was ist da naheliegender, als Sebastian Pufpaff im Winter für den Winter einen zweiten Abend freizuräumen?" Mit der erfolgreichsten Ausgabe des Jahres habe man laut Mitteilung 3,1 Millionen Menschen erreicht. Laut Informationen des Branchendienstes "DWDL" wird das "TV Total"-Doppel wohl Ende November oder Anfang Dezember starten.