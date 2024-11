Für sechs Stars aus Sport und Unterhaltung geht es 2025 in den Ring. Neben Sebastian Pufpaff wollen sich auch diese Promis beim "TV total Promi Wrestling" beweisen.

Sechs Stars müssen sich Anfang des kommenden Jahres beim "TV total Promi Wrestling" im Ring beweisen, darunter Sebastian Pufpaff (48). "Mit wildesten Kampf-Outfits. Mit den tollsten Sprüngen, Würfen und Showeinlagen", kündigte ProSieben die Show für den 4. Januar 2025 an.

Sebastian Pufpaff vs. "Evil" Jared Hasselhoff

Der "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff tritt im Zweikampf gegen den Bloodhound-Gang-Bassisten "Evil" Jared Hasselhoff (53) an, über den er nach dem Comeback seiner Band gewitzelt hatte. "Ein Handreichen ist nicht in Sicht", heißt es in der Mitteilung. "Im Wrestling Ring wollen beide Herren ihren Mann stehen."

Lesen Sie auch

Ein weiteres Duell liefern sich der ehemalige Kunstturner Fabian Hambüchen (37) und der "Let's Dance"-Sieger René Casselly (28). Als dritte Paarung messen sich der Paralympics-Leichtathlet Mathias Mester (38) und der Comedian Simon Gosejohann (48). Den Höhepunkt markiert der "Final Fight" als "No Disqualification Match", in dem nichts verboten sein soll.

Professionelle Wrestler unterstützen die Promis

Neben den prominenten Kämpfern sind bekannte Wrestling-Profis wie Axel Tischer (38) bei dem Event dabei. Weitere Unterstützung erhalten Pufpaff und seine Mitstreiter von den Wrestlern Pascal Spalter und Toni Harting. Auch Mike D Vecchio (28), Peter Tihanyi (24) und Erkan Sulcani betreuen die Teilnehmer.

Durch den Abend führen der Wrestling-Kommentator Sebastian Hackl sowie der Moderator und Comedy-Autor Peter Rütten. Ab 20:15 Uhr am ersten Samstag des neuen Jahres ist die Sendung bei ProSieben und auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen.