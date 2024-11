„TV total – Aber mit Gast“: Der Erbe macht was Neues: Pufpaff in Spin-off von „TV total“

Der Erbe macht was Neues: Pufpaff in Spin-off von „TV total“

1 Im „TV total“-Ableger sollen Gäste (wie hier Bushido) im Mittelpunkt stehen. Foto: dpa/Steffen Z Wolff

Im „TV total“-Ableger sollen ganz Gäste im Mittelpunkt stehen, etwa Bushido. Aber viele Augen werden sich auch auf Moderator Sebastian Pufpaff richten. Es gibt da ja so ein Thema mit seinem Vorgänger.











Sebastian Pufpaff hat Politikwissenschaft, Soziologie und Staatsrecht studiert. Er ist also in der Lage, Zusammenhänge zu sehen - auch im großen Kosmos Fernsehen, in dem er mittlerweile arbeitet. Aber eine angebliche Querverbindung, die kann er nicht erkennen, wie er sagt: die zwischen seiner neuen Sendung und Stefan Raab. „Ich verstehe gar nicht, wie da der Zusammenhang sein soll“, sagt Pufpaff. „Warum sollte ich eine neue Sendung machen, weil Raab zurück ist?“ Er schüttelt den Kopf.