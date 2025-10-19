Polizeiruf 110, Freelance, ...: TV-Tipps am Sonntag

In "Polizeiruf 110" (Das Erste) gibt ein Mord auf offener Straße Rätsel auf. In "Freelance" (Sat.1) soll John Cena als Ex-Soldat eine Journalistin beschützen. Außerdem wird Dr. Nice (ZDF) zu einer Notfallgeburt gerufen.

Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Melly Böwe (Lina Beckmann) ermitteln in Rostock in einem rätselhaften Fall. Ein junger Mann ersticht eine Frau und nimmt sich anschließend selbst das Leben. Zwischen Täter Leon Schilling und dem Opfer Mona Färber gibt es scheinbar keine Verbindung. Einziger Hinweis ist eine Nachricht auf Schillings Handy: "Tu es!". Sie stammt von dem Lehrer Felix Lange (Sebastian Jakob Doppelbauer), der jede Beteiligung abstreitet.

20:15 Uhr, Sat.1, Freelance, Action-Komödie Mason Pettits (John Cena), einst Special Forces-Soldat, langweilt sich in einer Kanzlei. Da erhält er von einem alten Kameraden (Christian Slater) das Angebot, als Bodyguard für die Journalistin Claire Wellington (Alison Brie) zu arbeiten. Sie reist nach Paldonien, wo sie ein exklusives Interview mit Diktator Juan Arturo Venegas (Juan Pablo Raba) führen soll. Mason nimmt den gefährlichen Auftrag an.

20:15 Uhr, ZDF, Dr. Nice: Nacht der Wünsche, Arztkomödie

Dr. Nice (Patrick Kalupa) wird auf den Hof von Bauer Harry Börnsen (Uke Bosse) gerufen. Doch nicht Bäuerin Thekla (Luise Schnittert), sondern eine Kuh benötigt seine Hilfe. Währenddessen erfährt er, dass Charlie (Josefine Preuß) und Tochter Lea (Maj Borchardt) für ein halbes Jahr weggehen wollen. Kurz darauf bricht Thekla zusammen, und ihr Zustand im Krankenhaus verschlechtert sich schnell.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show

Zum zehnten Mal heißt es "Wer stiehlt mir die Show?". Joko Winterscheidt tritt gegen Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz an. Alle drei wollen die Moderation der Show übernehmen. Außerdem sorgt ein Wildcard-Kandidat oder eine Kandidatin aus dem Publikum für zusätzliche Spannung.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler Sommer-Special, Kochshow

Im Elbauenpark Magdeburg tritt Steffen Henssler beim Sommer-Special gegen Promis am Grill an. Moderiert wird das BBQ-Event von Laura Wontorra. Die Kandidaten müssen mehr bieten als Fleisch, Fisch und Gemüse, um die Jury zu beeindrucken. Wer schafft es, Henssler zu schlagen?