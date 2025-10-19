Polizeiruf 110, Freelance, ...: TV-Tipps am Sonntag

In "Polizeiruf 110" (Das Erste) gibt ein Mord auf offener Straße Rätsel auf. In "Freelance" (Sat.1) soll John Cena als Ex-Soldat eine Journalistin beschützen. Außerdem wird Dr. Nice (ZDF) zu einer Notfallgeburt gerufen.
20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Tu es!, Krimi
Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Melly Böwe (Lina Beckmann) ermitteln in Rostock in einem rätselhaften Fall. Ein junger Mann ersticht eine Frau und nimmt sich anschließend selbst das Leben. Zwischen Täter Leon Schilling und dem Opfer Mona Färber gibt es scheinbar keine Verbindung. Einziger Hinweis ist eine Nachricht auf Schillings Handy: "Tu es!". Sie stammt von dem Lehrer Felix Lange (Sebastian Jakob Doppelbauer), der jede Beteiligung abstreitet.