TV-Tipps am Montag

In "Der Geier - Freund oder Feind" (ZDF) gerät ein LKA-Beamter in Bedrängnis, als ein Mafia-Mitglied die Seiten wechseln will. In der "Höhle der Löwen" (VOX) werden Pastagerichte für die Mikrowelle angeboten. Außerdem macht Sat.1 den großen "Supermarkt-Check".
20:15 Uhr, ZDF, Der Geier - Freund oder Feind, Krimi
Lukas Geier (Philipp Hochmair) wird erneut mit seiner Vergangenheit konfrontiert, als ein berüchtigter Mafia-Killer in den Zeugenschutz aufgenommen werden möchte. Roland Büttner (Mark Waschke) will fliehen, weil er selbst ins Visier der kalabrischen Mafia geraten ist. Vertrauen hat er nur zu Geier, denn im LKA scheint ein Verräter zu sitzen. Doch ist Büttner wirklich der, für den er sich ausgibt?