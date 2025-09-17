TV-Tipps am Mittwoch: Lanz, Boris Becker und mehr

In "Wir vier und der Enkeltrick" (Das Erste) suchen vier Seniorinnen einen Betrüger. Beim "großen Backen" (Sat.1) ist eine aufwändige Makronentorte gefragt. In "Non-Stop" (RTLzwei) kämpft Liam Neeson in einem Flugzeug gegen Terroristen.
20:15 Uhr, Das Erste, Wir vier und der Enkeltrick, Drama
Die verwitwete Irene (Uschi Glas) fällt auf einen Betrüger herein, der sie mit dem Enkeltrick täuscht. Sie verliert nicht nur ihren Schmuck, sondern auch Ehering und Uhr ihres verstorbenen Mannes. Beschämt beschließt sie, in eine Seniorenresidenz zu ziehen, bevor ihre Kinder es ihr nahelegen. Doch der Umzug eröffnet auch neue Möglichkeiten. Helene (Katharina Thalbach) verhindert, dass Irene sich in die Isolation zurückzieht. Stattdessen wird sie Teil eines Freundinnenkreises mit Christel (Ursula Werner) und Annemarie (Soogi Kang).