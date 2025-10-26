TV-Tipps heute (Sonntag)

Im "Tatort" (Das Erste) ermittelt Charlotte Lindholm im Fall eines enthaupteten Erntehelfers. Bei "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) wollen die Kandidaten Joko Winterscheidt ablösen. In "Inga Lindström: Herz über Kopf" (ZDF) geht es um einen Neuanfang in Liebe und Leben.

Im Alten Land wird der rumänische Erntehelfer Victor enthauptet aufgefunden. Polizist Olaf Gerke (Ole Fischer) hält es für einen Unfall mit einer Landmaschine. Doch Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) zweifelt: Warum fehlt der Kopf? Da das LKA anderweitig im Einsatz ist, muss sie allein ermitteln. Ihrer Eingebung folgend, quartiert sie sich in der Pension des Biohofs ein, auf dem das Opfer zuletzt arbeitete.

TV-Tipps heute 20:15 Uhr, ProSieben: "Wer stiehlt mir die Show?" In der zweiten Folge der zehnten Staffel wollen die Kandidaten wieder Joko Winterscheidt die Show streitig machen. Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz treten an, um selbst die Moderation zu übernehmen. Zusätzliche Konkurrenz ist ein Wildcard-Kandidat oder eine -Kandidatin aus dem Publikum.

TV-Tipps heute 20:15 Uhr, ZDF: Inga Lindström: Herz über Kopf, Liebesdrama

Tierärztin Nora (Zoe Moore) verliert ihre Anstellung und kehrt aufs Land zurück, um das Haus ihrer Großmutter Alma (Michaela May) zu verkaufen. Dort begegnet sie überraschend ihrer Jugendliebe Samu (Félix Herzog) - dem Mann, der sie damals verlassen hat. Auch der charmante Skipper Ole (Jochen Matschke) weckt ihr Interesse. Als Nora erfährt, dass Samu das Sorgerecht für seine Nichte Binta (Nayla Brehmer) verlieren könnte, hilft sie ihm bei der Suche nach dem unbekannten Vater...

TV-Tipps heute 20:15 Uhr, Sat.1: Grindelwalds Verbrechen, Fantasyfilm

Newt Scamander (Eddie Redmayne) erfährt, dass Credence Barebone (Ezra Miller) überlebt hat und in Paris nach seiner Familie sucht. Auf Bitten von Dumbledore (Jude Law) reist Newt dorthin, um ihn zu schützen. Denn auch der dunkle Zauberer Grindelwald (Johnny Depp) will Credence aufspüren. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

TV-Tipps heute 20:15 Uhr, RTLzwei: Unknown Identity, Actionthriller

Der Biologe Dr. Martin Harris (Liam Neeson) reist mit seiner Frau Elizabeth (January Jones) nach Berlin zu einem Kongress. Nach einem Autounfall liegt er vier Tage im Koma und wacht in einem Albtraum auf: Seine Frau erkennt ihn nicht, und ein anderer Mann gibt sich als Dr. Harris aus. Als plötzlich Killer hinter ihm her sind, sucht er Hilfe bei Taxifahrerin Gina (Diane Kruger) und einem Ex-Stasi-Offizier (Bruno Ganz), mit denen er eine Verschwörung aufdeckt.