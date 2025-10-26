TV-Tipps heute (Sonntag)

Im "Tatort" (Das Erste) ermittelt Charlotte Lindholm im Fall eines enthaupteten Erntehelfers. Bei "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) wollen die Kandidaten Joko Winterscheidt ablösen. In "Inga Lindström: Herz über Kopf" (ZDF) geht es um einen Neuanfang in Liebe und Leben.
TV-Tipps heute 20:15 Uhr, ARD: Tatort: Letzte Ernte, Krimi
Im Alten Land wird der rumänische Erntehelfer Victor enthauptet aufgefunden. Polizist Olaf Gerke (Ole Fischer) hält es für einen Unfall mit einer Landmaschine. Doch Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) zweifelt: Warum fehlt der Kopf? Da das LKA anderweitig im Einsatz ist, muss sie allein ermitteln. Ihrer Eingebung folgend, quartiert sie sich in der Pension des Biohofs ein, auf dem das Opfer zuletzt arbeitete.