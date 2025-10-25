TV-Tipps heute (Samstag)

In "Nord bei Nordwest" (Das Erste) jagen die Ermittler Hauke und Hannah flüchtige Schwerverbrecher. In "Die Addams Family" (ZDFneo) ist das Vermögen der Addams in Gefahr. In "Schlag den Star" treffen Jan Ullrich und Sven Hannawald aufeinander.

Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) stehen vor einer besonders gefährlichen Herausforderung. Bei einem Gefangenentransport gelingt es vier Schwerverbrechern, zu entkommen. Ihr Ziel: sich in Schwanitz zu verstecken und mit der Abendfähre zu fliehen. Doch als sie in ein Haus einbrechen, um neue Kleidung zu stehlen, eskaliert die Situation. Ein Schusswechsel mit dem Hausbewohner endet tödlich, und einer der Geflüchteten wird schwer verletzt. Die Häftlinge nehmen Jule Christiansen (Marleen Lohse) und ihre Praktikantin Lea (Carolin Garnier) als Geiseln. Hauke und Hannah müssen die Gangster schnappen, ohne die beiden in Lebensgefahr zu bringen.

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Für immer jung, Krimi Alexander Möwe wird tot im Tiergarten gefunden. Er arbeitete bei BOGESTA, einem Institut, das an der Formel für ewiges Leben forschte, und hatte kurz vor seinem Tod geheime Unterlagen entwendet. Während das Team seine Schulden und seine Verbindung zu illegalen Pokerrunden untersucht, gerät auch Otto Garbers (Florian Martens) alter Gegner Rainer Michaelsen (Oliver Stritzel) ins Visier. Er sucht mit Komplize Bruno Wirth (Jochen Nickel) nach zwei Frauen, die seinen Aktenkoffer gestohlen haben. Als eine von ihnen stirbt, spitzt sich alles dramatisch zu.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Bei "Schlag den Star" messen sich diesmal zwei Sportlegenden in einem Wettkampf: Der frühere Radprofi Jan Ullrich trifft auf den Skisprung-Star Sven Hannawald. Wer beweist in 15 Runden die bessere Kondition und den stärkeren Willen? Wer nutzt Cleverness und Geschick, um sich das Preisgeld von 100.000 Euro zu sichern? Die Sendung moderiert Matthias Opdenhövel, ergänzt von Ron Ringguth als Kommentator.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Stein der Weisen, Fantasyabenteuer

An seinem elften Geburtstag erfährt der Waisenjunge Harry Potter (Daniel Radcliffe), dass er ein Zauberer ist, und beginnt, an der Zauberschule Hogwarts zu lernen. Dort freundet er sich mit Ron Weasley (Rupert Grint) und Hermine Granger (Emma Watson) an. Gemeinsam entdecken sie ein Geheimnis: Jemand plant, ein wertvolles Artefakt zu stehlen, das von einem dreiköpfigen Monster bewacht wird. Da ihnen niemand Glauben schenkt, nehmen sie das Ganze selbst in die Hand.

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Addams Family, Gruselkomödie

Die hinterlistige Abigail Craven und ihr Sohn nutzen das Verschwinden von Onkel Fester vor 25 Jahren zu ihrem Vorteil, um das Vermögen der Addams-Familie zu stehlen. Gomez Addams (Raul Julia), immer noch traurig über das Fehlen seines Bruders, ist überglücklich, als dieser eines Abends plötzlich auftaucht. Doch schon bald kommen Zweifel auf. Was ihnen verborgen bleibt: Der verschuldete Buchhalter Tully Alford (Dan Hedaya) hat Abigail einen Plan zu seinem eigenen Vorteil vorgeschlagen. Ihr Sohn Gordon soll den verschwundenen Onkel spielen, um an den Familienschatz zu gelangen.