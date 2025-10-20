TV-Tipps heute (Montag)

In "Von uns wird es keiner sein" (ZDF) versetzt eine Suizidankündigung eine Schule in Alarmbereitschaft. In der "Höhle der Löwen" (VOX) werden Waschwürfel im Teebeutel angeboten. Das Erste zeigt die Doku "Die Wahrheit über Eigenmarken".
20:15 Uhr, ZDF, Von uns wird es keiner sein, Drama
Eine anonyme Suizidankündigung in sozialen Medien erschüttert eine Schule. Für die Abiturienten Waldi (Lukas von Horbatschewsky), Mina (Derya Akyol), Tom (Kosmas Schmidt) und Julia (Mina-Giselle Rüffer) verändert sich von einem Tag auf den anderen alles. Nur wenige Tage bleiben, um den Absender zu entlarven. Während die Lehrer Ritchie (Sabin Tambrea) und Gabi Trautstein (Mariele Millowitsch) im Kollegium nach einer Linie suchen, erkennen die Jugendlichen, dass sie sich kaum wirklich kennen - und jeder ein schwerwiegendes Geheimnis verbirgt.