TV-Tipps heute (Montag)

In "Von uns wird es keiner sein" (ZDF) versetzt eine Suizidankündigung eine Schule in Alarmbereitschaft. In der "Höhle der Löwen" (VOX) werden Waschwürfel im Teebeutel angeboten. Das Erste zeigt die Doku "Die Wahrheit über Eigenmarken".

Eine anonyme Suizidankündigung in sozialen Medien erschüttert eine Schule. Für die Abiturienten Waldi (Lukas von Horbatschewsky), Mina (Derya Akyol), Tom (Kosmas Schmidt) und Julia (Mina-Giselle Rüffer) verändert sich von einem Tag auf den anderen alles. Nur wenige Tage bleiben, um den Absender zu entlarven. Während die Lehrer Ritchie (Sabin Tambrea) und Gabi Trautstein (Mariele Millowitsch) im Kollegium nach einer Linie suchen, erkennen die Jugendlichen, dass sie sich kaum wirklich kennen - und jeder ein schwerwiegendes Geheimnis verbirgt.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Wahrheit über Eigenmarken, Doku Eigenmarken wie "Ja" von Rewe oder "Gut & günstig" von Edeka sind gefragter denn je. Gerade in Zeiten steigender Preise achten viele noch stärker aufs Geld. Doch spart man damit tatsächlich? Und wie steht es um die Qualität? Der Film begleitet unter anderem eine fünfköpfige Familie, die einen Monat lang nur Eigenmarken kauft. Wie hoch fällt die Ersparnis aus - und wie schneiden die Produkte im Alltagstest ab?

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Im Staffelfinale verstärkt Christian Miele, erfahrener Investor und Urenkel des Miele-Gründers, das Löwenrudel. Direkt trifft er auf einen alten Bekannten: den Seifenkaiser. Gründer Alexander Kraml sorgt erneut für Aufsehen und präsentiert in auffälligem Outfit "Chrambl", einen nachhaltigen Multiwaschwürfel im Teebeutel. Ob die Löwen in seiner Idee ein Geschäft mit Glanz sehen?

Moderator Günther Jauch bringt mit seinem Humor und Scharfsinn auch diesmal wieder Kandidaten ins Schwitzen. Das Publikum fiebert mit, wenn es in der beliebten Quizshow erneut heißt: "Wer wird Millionär?" - und jeder richtige Klick die nächste Stufe zum großen Gewinn bedeutet.

22:15 Uhr, ZDF, The King's Man: The Beginning, Action

Arthur Orlando, Duke of Oxford (Ralph Fiennes), verhindert einen Anschlag auf Ferdinand von Österreich (Ron Cook). Doch der Thronfolger wird trotzdem ermordet - und der Erste Weltkrieg beginnt. Hinter der Tat steckt ein geheimes Netzwerk, das die europäischen Monarchien ins Wanken bringen will. Orlando erkennt die Gefahr und legt den Grundstein für den Geheimdienst "Kingsmen". (spot)