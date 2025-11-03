TV-Tipps heute (Montag)

Im ZDF ermittelt Sarah Kohr nach einem Amoklauf in einem Supermarkt. Das Erste zeigt die Doku "Hirschhausen und das große Vergessen" über Demenz. In "Tausend Zeilen" (Sat.1) deckt Elyas M'Barek einen Medienskandal auf.
20:15 Uhr, ZDF, Sarah Kohr: "Im Schatten"
Die Ermittlerin Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) wird zu einem Amoklauf in einem Supermarkt gerufen. Vor dem Eintreffen des SEK konfrontiert sie den Täter, der Militärkleidung trägt und sich daraufhin selbst tötet. Der IT-Experte Malik Otark ist das einzige Todesopfer. Sarah beginnt zu ermitteln, ob er zufällig oder absichtlich zum Ziel wurde. Die Spuren führen sie zu einer Bundeswehrkaserne in der Nähe.