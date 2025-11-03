TV-Tipps heute (Montag)

Im ZDF ermittelt Sarah Kohr nach einem Amoklauf in einem Supermarkt. Das Erste zeigt die Doku "Hirschhausen und das große Vergessen" über Demenz. In "Tausend Zeilen" (Sat.1) deckt Elyas M'Barek einen Medienskandal auf.

Die Ermittlerin Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) wird zu einem Amoklauf in einem Supermarkt gerufen. Vor dem Eintreffen des SEK konfrontiert sie den Täter, der Militärkleidung trägt und sich daraufhin selbst tötet. Der IT-Experte Malik Otark ist das einzige Todesopfer. Sarah beginnt zu ermitteln, ob er zufällig oder absichtlich zum Ziel wurde. Die Spuren führen sie zu einer Bundeswehrkaserne in der Nähe.

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausen und das Thema Demenz, Doku Eckart von Hirschhausen setzt sich in dieser zweiteiligen Dokumentation mit dem Thema Demenz auseinander. Seine persönliche Reise ist auch von familiären Erfahrungen und eigenen Ängsten geprägt. Er trifft Betroffene, Angehörige und Pflegekräfte und spricht mit Wissenschaftlern über aktuelle Forschung, Behandlungsmethoden und Vorbeugungsmaßnahmen gegen diese weit verbreitete Erkrankung.

20:15 Uhr, Sat.1, Mediensatire über den Relotius-Skandal

Der freiberufliche Journalist Juan Romero (Elyas M'Barek) entdeckt Unstimmigkeiten in einem Artikel des gefeierten Reporters Lars Bogenius (Jonas Nay). Während die Leitung des Magazins "Chronik" ihren Star-Autor schützt und Romeros Bedenken ignoriert, setzt dieser seine Nachforschungen hartnäckig fort. Er riskiert dabei alles, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Was die Satire weniger beleuchtet: Der real zugrunde liegende Fall Relotius hatte auch etwas mit dem "System Spiegel" und Preisrichtern zu tun, die aufgeblasene Texte geradezu einzufordern schienen. Inzwischen darf Aufdecker Juan Romero die vermeintlich großen Spiegel-Reportagen selbst schreiben und knüpft dabei zumindest in der Tonalität mitunter an das "Vorbild" Claas Relotius an. Der Hochstapler ist inzwischen übrigens durchaus erfolgreich in einer Werbeagentur tätig.

20:15 Uhr, kabel eins, Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro und Superhelden

Peter Parker (Andrew Garfield) jongliert sein Doppelleben als Spider-Man mit seiner Beziehung zu Gwen Stacy (Emma Stone). Die Situation verschärft sich, als der Oscorp-Mitarbeiter Max Dillon (Jamie Foxx) durch einen Unfall zu dem gefährlichen Electro wird. Gleichzeitig kämpft Peters Freund Harry Osborne (Dane DeHaan) mit einer tödlichen Krankheit und entwickelt zunehmend die finsteren Charakterzüge seines Vaters.

22:05 Uhr, Sat.1, "Dieses bescheuerte Herz", Tragikomödie

Der verantwortungslose Lenny (Elyas M'Barek) wird von seinem Vater Dr. Reinhard (Uwe Preuss) vor eine Herausforderung gestellt: Er soll sich um den 15-jährigen David (Philip Noah Schwarz) kümmern, der aufgrund eines schweren Herzfehlers nur eine begrenzte Lebenserwartung hat.