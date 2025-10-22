TV-Tipps heute (Mittwoch)

In "Die Verteidigerin - Der Fall Belling" (Das Erste) wird eine Frau des Mordes an ihrem Mann beschuldigt. Horst Lichter wirft bei "Bares für Rares XXL" (ZDF) einen Blick auf seltene Fundstücke. In Sat.1 geht der Kochwettbewerb "The Taste" in eine neue Runde.
20:15 Uhr, Das Erste, Die Verteidigerin - Der Fall Belling, Krimi
Eine Angeklagte will keinen Anwalt und versucht aus Schuldgefühlen heraus, sich das Leben zu nehmen. Lou Caspari (Andrea Sawatzki) übernimmt das Pflichtmandat und ist sofort gefordert. Linda Belling (Valery Tscheplanowa) soll ihren Mann vom Balkon gestoßen haben. Sie leugnet die Tat nicht, sondern erwartet eine Verurteilung wegen Totschlags. Während sie nur positiv über ihren Mann spricht, entdeckt Lou bei der Vorbereitung Hinweise auf Demütigungen und Gewalt in der Ehe.