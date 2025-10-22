TV-Tipps heute (Mittwoch)

In "Die Verteidigerin - Der Fall Belling" (Das Erste) wird eine Frau des Mordes an ihrem Mann beschuldigt. Horst Lichter wirft bei "Bares für Rares XXL" (ZDF) einen Blick auf seltene Fundstücke. In Sat.1 geht der Kochwettbewerb "The Taste" in eine neue Runde.

Eine Angeklagte will keinen Anwalt und versucht aus Schuldgefühlen heraus, sich das Leben zu nehmen. Lou Caspari (Andrea Sawatzki) übernimmt das Pflichtmandat und ist sofort gefordert. Linda Belling (Valery Tscheplanowa) soll ihren Mann vom Balkon gestoßen haben. Sie leugnet die Tat nicht, sondern erwartet eine Verurteilung wegen Totschlags. Während sie nur positiv über ihren Mann spricht, entdeckt Lou bei der Vorbereitung Hinweise auf Demütigungen und Gewalt in der Ehe.

20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares XXL, Trödelshow Ob Pokémon-Karten, Computeruhr oder Motorroller - diesmal stehen begehrte Stücke im Mittelpunkt. Horst Lichter und sein Expertenteam widmen sich modernen Raritäten. Mit dabei sind auch die YouTube- und Podcast-Macher Niklas von Lipzig und David Martin ("Die Dudes"). Sie bringen einen Kaugummiautomaten aus den 1970ern mit. Ob der heute noch gefragt ist, klären die Experten.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Bekannte Juroren wie Tim Raue stehen auch in dieser Staffel an der Seite ihrer Kandidaten. Neu dabei ist TV-Koch Steffen Henssler. Außerdem kehrt die Schweizer Spitzenköchin Elif Oskan nach ihrem Gastauftritt dauerhaft zurück und übernimmt die Rolle als Coach. Komplettiert wird das Team von "The Taste"-Veteran Alexander Herrmann.

20:15 Uhr, kabel eins, Abgang mit Stil, Komödie

Joe Harding (Michael Caine) verliert durch eine Zwangsvollstreckung alles und merkt, dass seine Bank ihn betrogen hat. Auch seine Freunde Willie (Morgan Freeman) und Albert (Alan Arkin) stehen vor dem Nichts. Gemeinsam beschließen die drei, nicht kampflos aufzugeben. Ihre Lösung: ein Banküberfall im Rentneralter.

20:15 Uhr, RTL, Die Stefan Raab Show, Show

Stefan Raab greift aktuelle gesellschaftliche Themen auf und präsentiert sie mit seiner typischen Mischung aus Humor und Scharfsinn. Jede Ausgabe bietet Geschichten, Meinungen und überraschende Blickwinkel - immer im unverwechselbaren Raab-Stil. (spot)