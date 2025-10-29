TV-Tipps heute (Mittwoch)

Marie Brand (ZDF) ermittelt nach dem Mord an einem Narkosearzt. Die Kandidaten bei "The Taste" (Sat.1) kochen um 50.000 Euro. Außerdem sucht Idris Elba als Revolvermann nach dem "dunklen Turm" (NITRO).
20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und der überwundene Tod, Krimi
Der bekannte Anästhesist Raimund Weirath wird tot in der Raucherecke des Krankenhauses entdeckt. Die Spuren deuten auf eine körperliche Auseinandersetzung hin, doch es gibt keine Zeugen. Sein möglicher Nachfolger Florian Groth (Stephan Bissmeier) war einst Maries (Mariele Millowitsch) Liebhaber. Von ihm erfahren die Ermittler, dass Weirath zuletzt mit einer besonders sensiblen Aufgabe betraut war.