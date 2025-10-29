TV-Tipps heute (Mittwoch)

Marie Brand (ZDF) ermittelt nach dem Mord an einem Narkosearzt. Die Kandidaten bei "The Taste" (Sat.1) kochen um 50.000 Euro. Außerdem sucht Idris Elba als Revolvermann nach dem "dunklen Turm" (NITRO).

Der bekannte Anästhesist Raimund Weirath wird tot in der Raucherecke des Krankenhauses entdeckt. Die Spuren deuten auf eine körperliche Auseinandersetzung hin, doch es gibt keine Zeugen. Sein möglicher Nachfolger Florian Groth (Stephan Bissmeier) war einst Maries (Mariele Millowitsch) Liebhaber. Von ihm erfahren die Ermittler, dass Weirath zuletzt mit einer besonders sensiblen Aufgabe betraut war.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb Die Teams der vier Coaches Elif Oskan, Steffen Henssler, Alexander Herrmann und Tim Raue sind fast komplett. Nur wenige Plätze sind noch frei. Wer überzeugt mit einem herausragenden Löffelgericht und schafft es in die Show? Direkt im Anschluss folgt das erste Teamkochen. Gastjuror Roland Trettl bringt das Thema "Amore" mit. Besonders Elif Oskan und Steffen Henssler wollen mit viel Gefühl kochen. Ob sie Trettl damit begeistern können?

20:15 Uhr, NITRO, Der dunkle Turm, Fantasyhorror

Revolvermann Roland Deschain (Idris Elba) ist der letzte seiner Art und ein Meister mit dem Colt. Sein ewiger Gegner ist Walter O'Dim (Matthew McConaughey), der Mann in Schwarz. Roland will verhindern, dass dieser den Dunklen Turm zerstört, der das Gleichgewicht des Universums bewahrt. Im finalen Kampf zwischen Gut und Böse entscheidet sich das Schicksal aller Welten. Wird Roland den Turm retten können?

20:15 Uhr, ProSieben, Chris Talls "Chris du mich berühmt"-Show, Show

Chris Tall misst sich in jeder Folge mit prominenten Gästen in verschiedenen Spielen. Zehn Kandidaten setzen vor jeder Challenge auf den möglichen Sieger. Wer am häufigsten richtig tippt, erhält 10.000 Euro und wird Hauptdarsteller eines eigens produzierten Kurzfilms.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Achtsam bis tödlich, Krimi

Nach dem Mord an einem Anwalt aus ihrer Kanzlei steht Tessa Tilker (Patricia Meeden) unter Druck. Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) nimmt die Ermittlungen auf und stößt auf gefährliche Zusammenhänge, die auch Ekki Talkötter (Oliver Korittke) betreffen. Ekki, in einer persönlichen Krise, folgt dem Rat seiner Freunde und zieht sich zu einem Selbstfindungsseminar zurück. Doch zur Ruhe kommt er nicht, denn er muss dort ausgerechnet mit seiner Ex Silke Sestendrup (Nadja Becker) ein Zimmer teilen.