TV-Tipps heute (Mittwoch, 5.11.)

Die "Theken-Cowboys" (Das Erste) werden an ihrem Lieblingskiosk plötzlich mit einem Mord konfrontiert. Bei "The Taste" (Sat.1) dreht sich alles um französische Küche. Auf NITRO sind Hänsel und Gretel als Hexenjäger unterwegs.

Diese neue Komödie dreht sich um einen Kiosk in Frankfurt, den Hajo (Aurel Manthei) geerbt hat. Gemeinsam mit seinen Kindheitsfreunden Thorsten (Johannes Allmayer), einem Grundschul-Hausmeister, und Guido (Alexander Wipprecht), der bei der Müllabfuhr arbeitet, verbringt er dort seine Zeit. Der typische Treffpunkt für alle Gesellschaftsschichten – vom Rentner bis zum Partygänger – wird zum Schauplatz unerwarteter Ereignisse, als ein Mann im Anzug 200 Euro für die Benutzung der Kundentoilette zahlt. Was zunächst nur als kurioser Vorfall erscheint, nimmt eine dramatische Wendung, als Guido später auf derselben Toilette eine Leiche entdeckt.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste (Koch-Show) In der aktuellen Folge des beliebten Kochformats steht französische Küche im Mittelpunkt. Gastjurorin Nathalie Leblond, Sterneköchin aus München und Spezialistin für moderne französische Küche, bringt das Thema "Kreativ französisch" mit. Die Kandidaten müssen sich an Meeresklassikern wie Jakobsmuschel, Nordsee-Krabbe, Zander und Steinbutt beweisen. Coach Alexander Herrmann zeigt sich zunächst skeptisch – die Spannung liegt darin, ob sein Team dennoch einen Haute-Cuisine-Löffel präsentieren kann, der die anspruchsvolle Jurorin überzeugt.

20:15 Uhr, NITRO, Hänsel & Gretel - Hexenjäger (Fantasy-Action)

In dieser düsteren Fantasy-Action-Adaption des Märchenklassikers sind Hänsel (Jeremy Renner) und Gretel (Gemma Arterton) zu professionellen Hexenjägern herangewachsen. 15 Jahre nach ihrem ersten Hexenkampf führt sie ein Auftrag nach Augsburg, wo sie verschwundene Kinder finden sollen. Hinter den Entführungen steckt die Oberhexe Muriel (Famke Janssen), die die Kinder für ein Ritual opfern will. Zusätzlich macht ihnen der Amtsrichter Berringer das Leben schwer, der die Geschwister selbst verdächtigt.

20:15 Uhr, ProSieben, Chris Talls "Chris du mich berühmt"-Show

In dieser Unterhaltungsshow tritt Comedian Chris Tall gegen prominente Gäste in verschiedenen Spielen an. Zehn Kandidaten tippen vor jeder Challenge auf den möglichen Gewinner. Der Teilnehmer mit den meisten richtigen Vorhersagen gewinnt 10.000 Euro und wird zum Hauptdarsteller eines speziell produzierten Kurzfilms.

20:15 Uhr, RTL, Die Stefan Raab Show

Stefan Raab ist mit seiner eigenen Sendung zurück im TV. Seine Show kombiniert Unterhaltung mit aktuellen Themen und gesellschaftlichen Ereignissen. In gewohnter Manier präsentiert Raab Geschichten und Kommentare mit einer charakteristischen Mischung aus Humor, Scharfsinn und überraschenden Elementen.