TV-Tipps heute (Mittwoch, 5.11.)

Die "Theken-Cowboys" (Das Erste) werden an ihrem Lieblingskiosk plötzlich mit einem Mord konfrontiert. Bei "The Taste" (Sat.1) dreht sich alles um französische Küche. Auf NITRO sind Hänsel und Gretel als Hexenjäger unterwegs.
20:15 Uhr, Das Erste, Theken-Cowboys (Komödie)
Diese neue Komödie dreht sich um einen Kiosk in Frankfurt, den Hajo (Aurel Manthei) geerbt hat. Gemeinsam mit seinen Kindheitsfreunden Thorsten (Johannes Allmayer), einem Grundschul-Hausmeister, und Guido (Alexander Wipprecht), der bei der Müllabfuhr arbeitet, verbringt er dort seine Zeit. Der typische Treffpunkt für alle Gesellschaftsschichten – vom Rentner bis zum Partygänger – wird zum Schauplatz unerwarteter Ereignisse, als ein Mann im Anzug 200 Euro für die Benutzung der Kundentoilette zahlt. Was zunächst nur als kurioser Vorfall erscheint, nimmt eine dramatische Wendung, als Guido später auf derselben Toilette eine Leiche entdeckt.