TV-Tipps heute (Donnerstag)

In "Wendepunkt - Der Usedom-Krimi" (Das Erste) begegnet Karin Lossow der rätselhaften Mandy. Doktor Ballouz (ZDF) bekommt es mit einem Stromausfall in der Klinik zu tun und bei "The Voice of Germany" (ProSieben) geht es ab in die Battles.
20:15 Uhr, Das Erste, Wendepunkt - Der Usedom-Krimi, Krimi
Karin Lossow (Katrin Sass) begegnet der rätselhaften Mandy, die offenbar ein besonderes Interesse an ihrem Kollegen Martin Rabe und dessen Eltern hat - sie scheint ihnen regelrecht nachzustellen. Kurz darauf wird Martins Verlobte Antonia tot aufgefunden. Während Rainer Witt (Till Firit) in Antonias Firma ermittelt - einem aufstrebenden Start-up, das sich auf Wasserentsalzung spezialisiert hat - stößt Karin auf ein dunkles Geheimnis. Sie entdeckt eine erschütternde Verbindung zwischen Mandy und der Familie Rabe, deren Wurzeln tief in die Zeit der DDR und bis zum Fall der Mauer 1989 zurückreichen.