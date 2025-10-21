TV-Tipps heute (Dienstag)

Die Anwältin Heiland (Das Erste) wird aktiv, als eine Sechsjährige verschwindet. Im "Sommerhaus der Stars" (RTL) sorgen einige Nachzügler für Chaos. Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" (Sat.1) wagen zwölf Singles ein Blind Date.
20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Egotrip, Anwaltsserie
Die sechsjährige Kyla Lange (Pamuk Pilavci) verschwindet bei der Übergabe zwischen ihren getrennt lebenden Eltern aus einer Kleingartenanlage. Ihre Mutter Pia Lange (Isabel Thierauch) ruft die Polizei und beauftragt Anwalt Rudi Illic (Aleksandar Jovanovic). Sie beschuldigt den Vater Theo Vidal (Christoph Bach), das Kind nicht übergeben zu haben. Kyla sollte allein zu ihrem Großvater laufen, kam dort aber nie an. Der Vater erhält eine Pflichtverteidigerin - und das ist ausgerechnet Romy Heiland. Zufall?