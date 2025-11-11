TV-Tipps heute (Dienstag, 11.11.)

Die Anwältin Heiland (Das Erste) vertritt einen Mann, dem sexuelle Nötigung vorgeworfen wird. Im "Sommerhaus der Stars" (RTL) steht die nächste Nominierung an. In "Rampage - Big Meets Bigger" (kabel eins) hat es Dwayne Johnson mit mutierten Riesentieren zu tun.

Anwaltsserie: Bilge Davala wird beschuldigt, eine junge Fußballspielerin sexuell belästigt zu haben. Er erklärt Romy, dass die Spielerin Rana im Bus eingeschlafen war und beim Aufwachen panisch reagierte. Ranas Aussage bei der Staatsanwaltschaft zeichnet jedoch ein anderes Bild - sie behauptet, Bilge sei ihr zu nahe gekommen.

20:15 Uhr, RTL, "Das Sommerhaus der Stars" - Kampf der Promipaare Reality-Show: Nach dem Ausscheiden von Paulina und Tommy verschärfen sich die Konflikte zwischen den verbliebenen Paaren. Besonders Micha und Edda sowie Lou und Pascal geraten aneinander. Die anstehende Nominierung vor dem Halbfinale wird zeigen, welches Paar die Villa verlassen muss.

20:15 Uhr, kabel eins, "Rampage - Big Meets Bigger"

Actionfilm: Primatenforscher Davis (Dwayne Johnson) kämpft um das Leben seines Gorilla-Freundes George, der durch ein fehlgeschlagenes Genexperiment zu einem riesigen Monster mutiert ist. Während Davis verzweifelt nach einem Gegenmittel sucht, stufen die Behörden George bereits als Bedrohung ein.

20:15 Uhr, VOX, "Mälzers Meisterklasse"

Kochshow: Tim Mälzer empfängt den italienischen Meisterkoch Gennaro Contaldo von der Amalfi-Küste. Gemeinsam widmen sie sich dem Thema "Reduce to the max" und zeigen, wie aus einfachen Zutaten außergewöhnliche Gerichte entstehen können. Tim sorgt am Ende für emotionale Überraschungen.

20:15 Uhr, ZDF, "USA extrem: Ein Jahr Donald Trump"

Dokumentation: Die Reportage beleuchtet die politische Situation in den USA unter Trump. Themen sind die harten Maßnahmen gegen Migration, Massenentlassungen in Behörden und die tiefe Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Kritiker werfen Trump vor, mit seinen Aktionen gegen Medien, politische Gegner und Richter die demokratische Ordnung zu gefährden.