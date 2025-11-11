TV-Tipps heute (Dienstag, 11.11.)

Die Anwältin Heiland (Das Erste) vertritt einen Mann, dem sexuelle Nötigung vorgeworfen wird. Im "Sommerhaus der Stars" (RTL) steht die nächste Nominierung an. In "Rampage - Big Meets Bigger" (kabel eins) hat es Dwayne Johnson mit mutierten Riesentieren zu tun.
20:15 Uhr, Das Erste, "Die Heiland - Wir sind Anwalt: Doppelsechs"
Anwaltsserie: Bilge Davala wird beschuldigt, eine junge Fußballspielerin sexuell belästigt zu haben. Er erklärt Romy, dass die Spielerin Rana im Bus eingeschlafen war und beim Aufwachen panisch reagierte. Ranas Aussage bei der Staatsanwaltschaft zeichnet jedoch ein anderes Bild - sie behauptet, Bilge sei ihr zu nahe gekommen.