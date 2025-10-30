TV-Tipps heute (Donnerstag)

Im Usedom-Krimi (Das Erste) endet ein Familienstreit tödlich. Auf ProSieben geht "Das große Promi-Büßen" in eine neue Runde. Die "Bergretter" (ZDF) finden einen Toten in einem See.
20:15 Uhr, Das Erste, Geisternetze - Der Usedom-Krimi, Krimi
Fischerin Luise Petersen (Rosa Enskat) hat den Familienkutter an ihre Kinder übergeben. Gemeinsam mit Sohn Erik (Sammy Scheuritzel) war sie viele Jahre auf Fangfahrt. Doch Erik will aussteigen und hat bereits einen Käufer gefunden. Schwester Suntje (Anima Schwinn) hingegen will Boot, Lizenz und Tradition weiterführen. Der Konflikt zwischen den beiden spitzt sich zu. Luise bittet Ex-Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) um Vermittlung. Kurz darauf wird Suntje tot aufgefunden.