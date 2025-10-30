TV-Tipps heute (Donnerstag)

Im Usedom-Krimi (Das Erste) endet ein Familienstreit tödlich. Auf ProSieben geht "Das große Promi-Büßen" in eine neue Runde. Die "Bergretter" (ZDF) finden einen Toten in einem See.

Fischerin Luise Petersen (Rosa Enskat) hat den Familienkutter an ihre Kinder übergeben. Gemeinsam mit Sohn Erik (Sammy Scheuritzel) war sie viele Jahre auf Fangfahrt. Doch Erik will aussteigen und hat bereits einen Käufer gefunden. Schwester Suntje (Anima Schwinn) hingegen will Boot, Lizenz und Tradition weiterführen. Der Konflikt zwischen den beiden spitzt sich zu. Luise bittet Ex-Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) um Vermittlung. Kurz darauf wird Suntje tot aufgefunden.

20:15 Uhr, ProSieben, Das große Promi-Büßen, Realityshow Olivia Jones stellt erneut Prominente zur Rede, die sich mit Fehlern oder kontroversen Aussagen aus ihrer Vergangenheit auseinandersetzen müssen. Dabei geht es um Verantwortung und Einsicht: Stehen die Stars weiterhin zu ihrem früheren Verhalten oder zeigen sie Reue und ziehen Lehren daraus?

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Stille Wasser, Dramaserie

Ein Ausflug der Bergretter nimmt ein düsteres Ende: Beim Magnetfischen zieht Tobi (Markus Brandl) eine Uhr und kurz darauf eine Leiche aus dem Wasser. Der Tote ist Daniel Prädel (Jochen Paletschek), der seit seinem Verschwinden vor einem Scheidungstermin vermisst wurde. Um die Todesumstände aufzuklären, müssen Markus (Sebastian Ströbel) und Alex (Viktoria Ngotsé) trotz ihrer Trennung wieder zusammenarbeiten.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf, Empörungscomedy

Mario Barth widmet sich erneut Missständen bei der Polizei. Im Mittelpunkt steht diesmal Berlin: marode Gebäude, kaputte Streifenwagen, fehlende Ausrüstung. Trotz ihres wichtigen Auftrags leiden die Beamten unter schwierigen Bedingungen. Zu Gast sind Guido Cantz, Joachim Llambi und Angela Finger-Erben.

20:15 Uhr, ONE, Mit Burnout durch den Wald, Komödie

Sechs Menschen mit Burnout nehmen an einer Therapie-Woche auf dem Land teil. Ihre Lebenssituationen könnten kaum unterschiedlicher sein - vom überarbeiteten Karrieretyp bis zur erschöpften Lehrerin. Doch nicht alle können sich auf die Behandlung einlassen. Therapeutin Hannah (Birge Schade) hat ein klares Konzept, doch bald läuft alles anders als geplant.