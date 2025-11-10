TV-Tipps heute (Montag, 10.11.)

Im Historiendrama "Sturm kommt auf" (ZDF) spaltet der heraufziehende Nationalsozialismus die Gemeinschaft eines bayerischen Dorfes. Das Erste zeigt die Doku "Terror. Fußball. Paris 2015". In "Caveman" (Sat.1) sucht ein Comedian nach Erleuchtung.

Dieser Historienfilm porträtiert den Aufstieg des Faschismus in der Provinz durch die Geschichte des zurückgezogen lebenden Schusters Julius Kraus (Josef Hader). Nach den politischen Umwälzungen ab 1918 wird seine Situation zunehmend prekär. Als eine Erbschaft aus Amerika eintrifft und seine jüdische Abstammung bekannt wird, nimmt sein Leben eine dramatische Wendung.

Das Erste, 20:15 Uhr - "Terror. Fußball. Paris 2015" Diese Dokumentation rekonstruiert die Ereignisse des 13. November 2015, als während des Freundschaftsspiels zwischen Frankreich und Deutschland im Stade de France mehrere Terroranschläge Paris erschütterten. Mit 80.000 Zuschauern, darunter hochrangige Politiker wie Frank-Walter Steinmeier und François Hollande, entging das Stadion knapp einer Katastrophe. Die Doku zeigt die beklemmenden Stunden, in denen die Spieler beider Teams in den Katakomben des Stadions ausharren mussten, während draußen die Anschläge verübt wurden – ein schwarzer Tag für Europa und den Fußball.

Sat.1, 20:15 Uhr - "Caveman"

In dieser Komödie spielt Moritz Bleibtreu den aufstrebenden Comedian Bobby Müller, der endlich seinen großen Auftritt beim Openmic-Abend bekommt. Sein Programm basiert auf einer besonderen Begegnung mit "Caveman" - einem imaginären Steinzeitfreund, der ihm angeblich tiefere Einblicke in die Unterschiede zwischen Männern und Frauen vermittelt. Diese fantasievolle Verbindung bildet die Grundlage für Bobbys Comedy-Auftritt, mit dem er seinen Kindheitstraum verwirklichen will.

RTL, 20:15 Uhr - "Bauer sucht Frau"

Die beliebte Kuppelshow widmet sich dem überraschenden Umstand, dass mehr als 70 Prozent der deutschen Landwirte Single sind - trotz der scheinbar romantischen ländlichen Umgebung. Moderatorin Inka Bause unterstützt einsame Bauern dabei, inmitten von Feldern und Landluft ihre Herzensmenschen zu finden.

VOX, 20:15 Uhr - "Lege kommt auf den Geschmack"

Sebastian Lege begibt sich auf eine kulinarische Reise, um das perfekte Schnitzel zu kreieren. Seine Expedition führt ihn zu Schnitzel-Experten in Wien, zum Tonkatsu-Schnitzel in Düsseldorf und auf den Viktualienmarkt in München, wo er nach idealen Beilagen sucht. Im Labor experimentiert er mit unkonventionellen Zubereitungsmethoden wie Gasbrenner und Rüttelplatte, mit dem ehrgeizigen Ziel, ein Schnitzel zu entwickeln, das zwei Drittel aller Sterneköche und Feinschmecker überzeugt.