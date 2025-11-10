TV-Tipps heute (Montag, 10.11.)

Im Historiendrama "Sturm kommt auf" (ZDF) spaltet der heraufziehende Nationalsozialismus die Gemeinschaft eines bayerischen Dorfes. Das Erste zeigt die Doku "Terror. Fußball. Paris 2015". In "Caveman" (Sat.1) sucht ein Comedian nach Erleuchtung.
ZDF, 20:15 Uhr - "Sturm kommt auf"
Dieser Historienfilm porträtiert den Aufstieg des Faschismus in der Provinz durch die Geschichte des zurückgezogen lebenden Schusters Julius Kraus (Josef Hader). Nach den politischen Umwälzungen ab 1918 wird seine Situation zunehmend prekär. Als eine Erbschaft aus Amerika eintrifft und seine jüdische Abstammung bekannt wird, nimmt sein Leben eine dramatische Wendung.