TV-Tipps heute (Freitag, 7.11.)

In "Schule am Meer: Küssen verboten" (Das Erste) wird eine handyfreie Fahrradtour zur Geduldsprobe. In "Jenseits der Spree" (ZDF) wird ein Lieferfahrer ermordet. Bei "The Voice of Germany" (Sat.1) gehen die Battles in die letzte Runde.
Das Erste, 20:15 Uhr - "Schule am Meer: Küssen verboten"
Ein Drama um Kochlehrer Erik (Oliver Mommsen), der eine ungewöhnliche Klassenfahrt mit Berufsschülern aus Flensburg plant. Die Reise erfolgt per Fahrrad auf abgelegenen Wegen, mit Zelten auf Wiesen und komplettem Handyverzicht. Als ehemaliger Influencer möchte Erik die Tour-Erfahrung nutzen, damit die Auszubildenden social-media-taugliche Bewerbungsvideos erstellen können.