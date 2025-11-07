TV-Tipps heute (Freitag, 7.11.)

In "Schule am Meer: Küssen verboten" (Das Erste) wird eine handyfreie Fahrradtour zur Geduldsprobe. In "Jenseits der Spree" (ZDF) wird ein Lieferfahrer ermordet. Bei "The Voice of Germany" (Sat.1) gehen die Battles in die letzte Runde.

Ein Drama um Kochlehrer Erik (Oliver Mommsen), der eine ungewöhnliche Klassenfahrt mit Berufsschülern aus Flensburg plant. Die Reise erfolgt per Fahrrad auf abgelegenen Wegen, mit Zelten auf Wiesen und komplettem Handyverzicht. Als ehemaliger Influencer möchte Erik die Tour-Erfahrung nutzen, damit die Auszubildenden social-media-taugliche Bewerbungsvideos erstellen können.

ZDF, 20:15 Uhr - "Jenseits der Spree: Lieferkosten inklusive" In diesem Krimi entdecken Robert (Jürgen Vogel) und Mavi (Aybi Era) einen verlassenen Lieferwagen in Köpenick mit dem toten Fahrer Matze Kästner. Was zunächst nach einem Unfall aussieht, entwickelt sich zu einem komplexeren Fall. Hinter der Fassade der gepflegten Reihenhaussiedlung verbergen sich Geheimnisse und Konflikte, die das Ermittlerteam aufdecken muss, um den wahren Todesgrund zu ermitteln.

Sat.1, 20:15 Uhr - "The Voice of Germany"

In der Castingshow kämpfen 17 Talente in den letzten Battles um die verbliebenen fünf Plätze in den Teams. Besonderes Highlight: Álvaro Soler zeichnet das "Battle of the Night" aus, was dem Gewinner einen wichtigen Vorteil für die kommenden Team Fights verschafft.

RTLzwei, 20:15 Uhr - "Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr"

Actionthriller mit Gerard Butler als Secret-Service-Agent Mike Banning, der nach dem Tod der First Lady zum Finanzministerium versetzt wurde. Als nordkoreanische Terroristen das Weiße Haus angreifen, nutzt er die Gelegenheit, sein Können zu beweisen. Unter Lebensgefahr versucht er, den Präsidenten (Aaron Eckhart) zu retten.

ZDF, 21:15 Uhr - "SOKO Leipzig: Jäger und Gejagte"

In dieser Krimiserie wird Plagiatsjäger Juri Kabowski (Volker Wackermann) tot aufgefunden. Bei den Ermittlungen stoßen Ina und ihr Team auf zahlreiche mögliche Verdächtige, darunter den ehemaligen Eishockeyprofi Dennis Francke (Paul Maaß). Es stellt sich heraus, dass das Opfer selbst mit fragwürdigen Methoden Geld eingetrieben haben könnte.