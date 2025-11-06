TV-Tipps heute (Donnerstag, 6.11.)

Im Usedomkrimi (Das Erste) macht Karin Lossow sich Sorgen um eine misshandelte Frau. Auf ProSieben startet die Realityshow "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown". Die Bergretter (ZDF) werden aktiv, als eine Jugendliche mit einem Motorroller abstürzt.

In dieser Folge des beliebten Küsten-Krimis nimmt Karin (Katrin Sass) während eines heftigen Unwetters auf Usedom eine verletzte Frau (Valery Tscheplanowa) und deren angeblichen Sohn (Oliver Szerkus) bei sich auf. Karins Ermittlerinstinkt wird sofort geweckt, da die Frau Anzeichen schwerer Misshandlungen aufweist. Parallel dazu untersucht Rainer Witt (Till Firit) einen Raubüberfall auf den Antiquitätenhändler Christian Zoschitz (Konrad Singer), bei dem das Opfer angeschossen wurde. Als der Sturm weiter an Intensität zunimmt, müssen sich alle verbarrikadieren – eine spannungsgeladene Situation entsteht.

ProSieben: "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" (20.15 Uhr) Diese neue Reality-Show bringt acht prominente Duos zusammen, die in der Vergangenheit heftige Konflikte miteinander hatten. Unter einem Dach müssen die verfeindeten Stars zusammenleben und gemeinsame Herausforderungen bewältigen, ohne zu wissen, was als Nächstes auf sie zukommt. Die zentrale Frage: Wer kann trotz aller Spannungen als Team funktionieren und hat damit die Chance auf ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro?

ZDF: "Die Bergretter: Vertrauen" (20.15 Uhr)

In dieser Episode der Dramaserie stürzt die 15-jährige Jenny (Laurena Marisol Lehrich) mit einem gestohlenen Motorroller im Gebirge ab. Bei der Rettungsaktion flüchtet sie jedoch vor Markus (Sebastian Ströbel) in die Berge. Während er mit seinem Team nach ihr sucht, wird er mit einer weiteren Herausforderung konfrontiert: Seine Ziehtochter Mia (Lisa Junick) ist zurück in der Ramsau, nachdem ihr leiblicher Vater Lorenz (Steffen Groth) sie gegen ihren Willen zu Markus gebracht hat – und sie ist entschlossen, nicht zu bleiben.

20.15 Uhr, VOX: "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" (Action)

Im Spin-off der erfolgreichen "Fast & Furious"-Reihe müssen Luke Hobbs (Dwayne Johnson) und Deckard Shaw (Jason Statham) trotz ihrer Abneigung füreinander zusammenarbeiten. Der DSS-Agent und der ehemalige Elitesoldat stehen vor einer gewaltigen Herausforderung: Sie müssen Brixton (Idris Elba) stoppen, einen genetisch optimierten Superschurken mit übermenschlichen Fähigkeiten. Die zentrale Frage bleibt, ob die beiden trotz ihrer Differenzen eine schlagkräftige Einheit bilden können, um den scheinbar übermächtigen Gegner zu bezwingen.

20.15 Uhr, ONE: "Besser als Du" (Verwechslungsspaß)

In dieser Komödie spielt Christoph Maria Herbst den biederen Familienvater Matthias, dessen Leben in einer Krise steckt: Seine Ehe steht vor dem Aus, und seine Kinder haben kaum noch Respekt vor ihm. Die unerwartete Begegnung mit seinem bis dahin unbekannten Zwillingsbruder Tom verändert alles. Der lebenslustige Schauspieler ist charakterlich das komplette Gegenteil von Matthias. Als die Brüder widerwillig einen Rollentausch vereinbaren, übernimmt Tom die Rolle des Familienvaters – und bringt mit seiner entspannten Art überraschend frischen Wind in die zerrüttete Familie seines Bruders.