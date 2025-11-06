TV-Tipps heute (Donnerstag, 6.11.)

Im Usedomkrimi (Das Erste) macht Karin Lossow sich Sorgen um eine misshandelte Frau. Auf ProSieben startet die Realityshow "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown". Die Bergretter (ZDF) werden aktiv, als eine Jugendliche mit einem Motorroller abstürzt.
Das Erste: "Sturmtief: Der Usedom-Krimi" (20.15 Uhr)
In dieser Folge des beliebten Küsten-Krimis nimmt Karin (Katrin Sass) während eines heftigen Unwetters auf Usedom eine verletzte Frau (Valery Tscheplanowa) und deren angeblichen Sohn (Oliver Szerkus) bei sich auf. Karins Ermittlerinstinkt wird sofort geweckt, da die Frau Anzeichen schwerer Misshandlungen aufweist. Parallel dazu untersucht Rainer Witt (Till Firit) einen Raubüberfall auf den Antiquitätenhändler Christian Zoschitz (Konrad Singer), bei dem das Opfer angeschossen wurde. Als der Sturm weiter an Intensität zunimmt, müssen sich alle verbarrikadieren – eine spannungsgeladene Situation entsteht.